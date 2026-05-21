Modena: Testimone smentisce la strage El Koudri, parla di equivoco

Una donna ha riferito alla polizia di aver intercettato un dialogo sospetto la sera prima dell'investimento in centro, con riferimenti a un pagamento di 40mila euro. Ma per gli inquirenti si tratta di un equivoco la sera di venerdì 15 maggio 2026, ovvero poche ore prima del drammatico investimento dei pedoni avvenuto nel centro storico della città.

Modena , la testimone: 'La sera prima della strage Salim El Koudri si vantava: 'Lo vedranno tutti, mi pagheranno 40mila euro'. Cosa non torna Una donna ha riferito alla polizia di aver intercettato un dialogo sospetto la sera prima dell'investimento in centro, con riferimenti a un pagamento di 40mila euro.

Ma per gli inquirenti si tratta di un equivoco la sera di venerdì 15 maggio 2026, ovvero poche ore prima del drammatico investimento dei pedoni avvenuto nel centro storico della città.. L'indagato, stando a quanto sostiene la donna, avrebbe riferito al suo interlocutore che l'indomani. Continuando nel resoconto del dialogo udito quella sera, ha inoltre aggiunto di aver colto un riferimento a una somma di 40mila euro che, stando alle sue parole, 'sarebbero stati pagati'





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Modena Strage El Koudri Dialogo Pagamento Equivoco Investimento Pedoni Centro Storico Sospetto Intercettazione Polizia Inquiri Indagato Referenze Somma Pagati Drammatico Investimento Pedoni Centro Storico Sospetto Intercettazione Polizia Inquiri Indagato Referenze Somma Pagati

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Modena: per la gip, El Koudri non ha agito in conseguenza di disturbi psichiciPer la giudice non ci sono nemmeno elementi per dire che fosse incapace di intendere (ANSA)

Read more »

Modena, il Gip: El Koudri non ha agito in conseguenza a disturbi psichiciL’ordinanza di convalida dell’arresto del 31enne affetto da disturbo schizoide della personalità che sabato ha investito i passanti

Read more »

Strage Modena, dal rischio fuga al disturbo schizoide: perché El Koudri resta in carcereConvalidato il fermo del 31enne per strage e lesioni aggravate: cosa dice la gip

Read more »

Il giudice di Modena: “El Koudri non ha agito per problemi psichici”Il gip: «Voleva colpire più persone possibile, rischio reiterazione». L’attentatore potrebbe essere trasferito fuori dal carcere

Read more »