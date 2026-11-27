Il governo indiano riprova l'approvazione del disegno di legge per espandere il Parlamento del 50% e riservare un terzo dei seggi alle donne.

Il governo del primo ministro Narendra Modi ha avviato una nuova strategia legislativa per modificare la struttura del Parlamento indiano e delle assemblee regionali. L'obiettivo principale prevede l'espansione del numero totale di parlamentari e l'accelerazione delle quote di rappresentanza femminile. Questa mossa politica mira a consolidare il supporto istituzionale prima delle prossime tornate elettorali nazionali.

Dettaglio dell'espansione del Parlamento indiano

Il Consiglio dei ministri indiano ha dato l'approvazione definitiva al nuovo disegno di legge venerdì. La normativa prevede un aumento del cinquantacinque per cento dei membri della Camera bassa entro il 2029. Tale espansione coinvolgerà anche le assemblee regionali con un meccanismo analogo. Il Parlamento si riunirà lunedì per discutere l'iter legislativo che richiede una maggioranza qualificata.

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Controversie sulle circoscrizioni elettorali

La proposta ha già generato tensioni politiche significative durante la presentazione iniziale avvenuta ad aprile. I gruppi dell'opposizione hanno accusato il governo di cercare di manipolare il sistema elettorale. L'accusa verte sulla massiccia ridefinizione dei confini delle circoscrizioni che accompagnerebbe l'espansione. Il governo di Narendra Modi ha respinto queste affermazioni definendole infondate.

Necessità di adeguamento demografico

Le autorità sostenendo che le modifiche ai collegi elettorali sono tecnicamente necessarie. Devono riflettere gli attuali cambiamenti demografici rispetto allo stato delle cose attuale. L'ultima definizione dei seggi era avvenuta in base al censimento del 1971. Quel dato storico risulta ormai obsoleto per rappresentare fedelmente la popolazione attuale. L'aggiornamento è quindi considerato urgente per garantire equità nella rappresentanza.

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Strategia elettorale in Uttar Pradesh

La ripresa dell'iniziativa legislativa arriva in un momento politicalmente delicato. Si avvicina la scadenza delle elezioni nello Stato di Uttar Pradesh. Questo territorio rappresenta lo Stato più popoloso di tutta l'India. Gli analisti politici indicano che il governo è fiducioso nel successo della votazione. Un numero maggiore di partiti regionali ha espresso disponibilità a sostenere la riforma rispetto ad aprile.

Impatto sulla quota riservata alle donne

Una quota di un terzo dei seggi riservata alle donne era stata concordata in precedenza. Tale disposizione era stata inserita in una legge approvata nel 2023. Tuttavia, l'applicazione era stata collegata al risultato del prossimo censimento. Questo processo è ancora in corso e avrebbe posticipato l'effetto pratico. La nuova legge cerca di accelerare questo processo senza attendere il completamento del censimento.