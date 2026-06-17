Modifiche estive ai treni in Liguria, Piemonte e Lombardia per lavori infrastrutturali e potenziamento dell'offerta

Durante l'estate 2024, il traffico ferroviario in Liguria, Piemonte e Lombardia subisce importanti cambiamenti a causa di lavori di ammodernamento. L'articolo riporta le variazioni per treni Intercity, Intercity Notte e regionali, con nuove fermate, prolungamenti, cancellazioni e percorsi alternativi, nonché l'istituzione di servizi autobus sostitutivi nelle tratte interessate. Inoltre, vengono evidenziati i collegamenti potenziati per il weekend e il servizio navetta a Chioggia per il litorale.

Con l'inizio della stagione estiva, il trasporto ferroviario in diverse regioni del Nord Italia, in particolare Liguria, Piemonte e Lombardia, registra modifiche significative all'orario e ai percorsi dei treni sia a lunga percorrenza che regionali, a causa dei consueti lavori di ammodernamento infrastrutturale programmati per il periodo.

L'offerta di treni Intercity e Intercity Notte viene potenziata con l'introduzione di 16 nuove Frecce e 44 collegamenti, alcuni dei quali effettuano fermate in località mai servite prima. Ad esempio, i treni 653, 659, 675 e 681, che operano sulla relazione Ventimiglia-Milano, aggiungono le fermate in provincia di Imperia, mentre i treni 505 (Ventimiglia-Roma) e 510 (Salerno-Torino) prevedono nuove soste.

Per quanto riguarda il trasporto regionale, vengono potenziati i collegamenti weekend verso la Liguria e il Piemonte, con l'aggiunta di nuovi treni da e per Sestri Levante e Savona, prolungamenti tra Levanto e Sestri Levante e l'estensione del Regionale 3041 tra Milano Centrale e Alassio nei fine settimana. Tuttavia, sono in vigore numerose limitazioni e deviazioni a causa di lavori sulla linea tra Genova e Milano e più in generale tra Lombardia, Liguria e Piemonte, con periodi e tratte diverse.

Fino al 19 luglio e dal 29 agosto al 30 settembre, la circolazione è a binario unico tra Bressana Bottarone e San Martino-Cava, con la soppressione di numerosi treni regionali e suburbani nelle tratte Voghera-Milano e Voghera-Genova, sostituiti da autobus. In particolare, i treni RE Novi Ligure/Arquata Scrivia-Milano Greco Pirelli sono cancellati nella tratta Voghera-Milano, ad eccezione di alcuni che circolano regolarmente, mentre i treni R Piacenza/Stradella-Milano Porta Garibaldi sono cancellati. Alcuni treni subiscono modifiche di numerazione e orario.

I treni del Mare, che collegano la Lombardia con le località turistiche liguri, sono anch'essi interessati da cancellazioni e percorsi alternativi via Novara, con l'istituzione di servizi sostitutivi. Dal 20 luglio al 28 agosto, con la sospensione della circolazione nelle tratte Pavia-Voghera e Pavia-Pinarolo Po, le cancellazioni e le deviazioni riguardano un numero ulteriore di relazioni, con nuovi orari e l'attivazione di treni supplementari a cadenza oraria tra Pavia e Milano Centrale.

Al contempo, alcune corse modificano il percorso e gli orari, others sono prolungate. Per i viaggiatori diretti al mare, viene attivato un servizio navetta gratuito a Chioggia, mentre sulla linea Verona-Rovigo, fino al 3 luglio, il collegamento Rovigo-Chioggia, con fermate a Adria e Rosolina, permette di raggiungere il litorale. Questi interventi, sebbene temporanei, comportano disagi e richiedono attenzione agli orari, ma mirano a migliorare l'infrastruttura ferroviaria e a potenziare l'offerta estiva, consentendo di raggiungere agevolmente le località turistiche





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