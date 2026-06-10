Modric in bilico tra rinnovo con il Milan e ritiro: possibile ruolo dirigenziale al Real Madrid

Luka Modric deve decidere se continuare a giocare oppure appendere gli scarpini al chiodo. Il centrocampista croato valuta il rinnovo con il Milan ma sogna un futuro da dirigente al Real Madrid. Aspetta di conoscere il nuovo progetto tecnico rossonero prima di scegliere.

Luka Modric , campione croato e centrocampista del Milan, non ha ancora deciso quale sarà il prossimo capitolo della sua carriera. Si trova di fronte a una scelta cruciale: proseguire per un'altra stagione con il milanello, utilizzando l'opzione di rinnovo presente nel suo contratto, oppure ritirarsi dal calcio giocato per iniziare una nuova avventura come dirigente.

In caso di ritiro, il Real Madrid, club dove ha scritto pagine indimenticabili, sarebbe pronto a riaccoglierlo con un ruolo all'interno della società. Tuttavia, Modric vuole prima capire quale direzione prenderà il Milan. Il giocatore attende la nomina del nuovo allenatore e desidera confrontarsi direttamente con lui per valutare idee, obiettivi e il progetto tecnico complessivo. Un passaggio che considera fondamentale, poiché vuole sentirsi al centro di un percorso competitivo.

La delusione per il finale della scorsa stagione, con la mancata qualificazione alla Champions League, è stata profonda e ha innescato una riflessione attenta sul futuro. Per tali ragioni, la decisione finale arriverà probabilmente solo nelle prossime settimane, forse in concomitanza con il Mondiale. Nel frattempo, il Milan procede nella definizione della propria struttura tecnica, con Oliver Glasner in lizza per la panchina e Ralf Rangnick candidato per un ruolo nell'area tecnica, su indicazione di Gerry Cardinale





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