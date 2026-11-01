Moggi critica Juve e Napoli: Allegri malato, Lazio grinta

Luciano Moggi analizza le sconfitte di Juve e Napoli. Critiche ad Allegri per mancanza di giocatori. Lazio e Roma lodate per approccio vincente.

Luciano Moggi, ex dirigente sportivo della Juventus, ha espresso la sua opinione critica riguardo alle recenti prestazioni della Juventus e del Napoli nel campionato italiano. Le sue dichiarazioni rilasciate all'emittente TuttoMercatoWeb.com analizzano le vittorie della Lazio contro la Juventus e della Roma contro il Napoli, evidenziando carenze tattiche e psicologiche nei grandi club.

Allegri: Squadra malata e scombinata

Moggi ha descritto la Juventus come una squadra irriconoscibile, sottolineando come la sconfitta sia dovuta principalmente a due tiri da fuori area subiti, in modo quasi identico alla partita persa contro il Napoli. Secondo l'ex manager, la squadra ha meritato di perdere per non aver creato occasioni di gioco significative. Ha affermato che Massimiliano Allegri manca di calciatori importanti e che la rosa appare scombinata a causa di numerosi infortuni.

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Il dirigente ha aggiunto che i giocatori rientrano dagli infortuni spesso senza le condizioni fisiche ottimali, rendendo la squadra debole e priva della forza di un tempo. Questo ha generato una sensazione di fragilità piuttosto che di dominanza, elemento che emerge chiaramente dalle recenti gare disputate in Serie A. La mancanza di profondità in rosa sembra essere un problema strutturale in questo momento.

Approccio mentale: Lazio e Roma vincono con grinta

In contrasto con le critiche rivolte alla Juventus, Moggi ha lodato l'approccio della Lazio. Ha spiegato che i giocatori della squadra romana sono scesi in campo con la certezza di vincere, mostrando grinta e carattere. Ha sottolineato che, anche se il gioco non è stato perfetto, la determinazione a non perdere la partita ha fatto la differenza. La Lazio, secondo le sue parole, dà tutto per il proprio allenatore e per i risultati.

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Anche la Roma è stata menzionata positivamente per il suo atteggiamento. Moggi ha notato che la Roma ha saputo gestire la partita contro un Napoli in difficoltà, dimostrando che l'approccio mentale è fondamentale. Ha avvertito che non è sempre possibile recuperare e vincere quando si va sotto di rete, un campanello d'allarme già suonato in precedenti occasioni. L'allenatore deve limare i dettagli tattici per evitare errori simili.

Analisi delle sconfitte: Due tiri da quaranta metri

La sconfitta della Juventus per 2-0 è stata attribuita specificamente a due tiri di lunga distanza subiti. Moggi ha ripetuto che la squadra ha perso in fotocopia, senza offrire resistenza efficace. Ha criticato la capacità di recupero della squadra dopo aver subito i gol, notando che i giocatori non hanno trovato la slancio necessario per invertire la partita.

Allo stesso modo, il Napoli ha mostrato segni di fragilità, con Meret che ha ammesso il momento difficile e la mancanza di continuità. Anche se il Napoli ha qualità, la difesa ha subito colpi decisivi. Moggi ha osservato che le motivazioni non c'entrano nulla, ma che la preparazione e l'esecuzione tattica lasciano a desiderare. La squadra appare a pezzi e non riesce a trovare la giusta costanza nelle prestazioni.

Contesto più ampio: Risultati meritati e allarmi

Il commento di Moggi si inserisce in un panorama più ampio di risultati meritati per Lazio e Roma, che hanno sfruttato le debolezze avversarie. Mentre la Lazio dimostra grinta e unità, la Juventus brilla per la sua assenza di intensità. Kolo Muani è stato bocciato per la sua prestazione, e l'Inter mostra segnali di allarme per la Champions League.

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Gli arbitri sono stati criticati per un altro flop, e ci sono stati insulti sessisti durante la partita Como-Venezia. Runjaic è vicinario all'esonero all'Udinese, con Paolo Zanetti in pole per la sostituzione. Pioli ha parlato della sua mancanza della panchina, mentre i rinnovi tra Milan e Inter restano delicati. La Serie C ha visto finali drammatici, con l'Ostiamare che continua a perdere e il Cittadella che ha disputato un derby da urlo. La Roma ha battuto il Napoli nel calcio femminile, confermando la sua crescita nel torneo.