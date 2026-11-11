La moglie di un triennale geografico è scoperta la morte del marito nella vasca da bagno con coltello nel petto a Trani. L'incidente avviene il 11 novembre 2026 e al momento la polizia non esclude autolesionismo. L'udienza avverte il pubblico dei prossimi passi dell'indagine.

L'incidente si svolge a Trani il 11 novembre 2026 quando la moglie del geometra, padre di due figlie, scopre suo marito nella vasca da bagno della loro casa, con un coltello da cucina nel petto. L'uomo segue l'intervento dell'intervento del 118 e viene trasportato con gravi traumi; la prognosi è indicata come riservata.

Dettagli dell'incidente

Secondo i ricostruzioni, la moglie è arrivata alle ore 13 quando ha trovato l'ampolla di sangue sotto la vasca. Il coltello, apparentemente un coltello da cucina domestico, è stato posizionato in modo sprezzante, suggerendo una collisione violenta. Non è stato trovato alcun indizio di intrusione, il che indica che la scena può trattarsi di un gesto di primo livello, forse autolesionistico oppure una disputa di coppia.

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Indagine della polizia locale

La polizia di Trani è ora in corso di verifica delle possibili piste. Al momento non esclude l'autolesionismo ma sta esaminando testimonianze di vicini e i precedenti del marito. L'agente capo della sezione medico-legale ha riferito che i dipartimenti della criminologia stanno analizzando la scena per determinare sequenza degli eventi e eventuali segni di lotta.

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Implicazioni per la famiglia e proseguimento

Il marito, che era noto per la sua attività di geometra, era padre di due figlie. L'ufficio del servizio sociale ha avviato procedure di assistenza per le minorenni, allegando scenari di emergenza psicologica. I cittadini di Trani sono stati invitati a restare in silenzio sul luogo, in attesa di ulteriori comunicazioni dalla polizia.

Timeline e prossimi incroci legali

La data dell'incidente, il 11 novembre 2026, cena nella cronologia delle statistiche comunali di crimini domestici. I prossimi passaggi includono la convocazione di un giudice per la composizione preliminare del procedimento, la presentazione di testimonianze e la conferma di eventuali prove tecniche del laboratorio. L'interlocutore del centro di pronto soccorso ha dichiarato: 'Stiamo esaminando i dati vitali dell'uomo e attendiamo conferma dei risultati degli esami di laboratorio'. Il caso rimane aperto finché la polizia non produrrà una conclusione definitiva.