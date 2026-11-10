Mohamed Al Fayed, perquisizioni a Parigi e Saint-Tropez per presunti abusi sessuali

La procura di Parigi ha perquisito il Ritz e due ville con investigatori britannici, indagando su presunti abusi sessuali di Mohamed Al Fayed.

Martedì 10 novembre la procura di Parigi ha annunciato che le autorità francesi hanno perquisito l'Hotel Ritz e Villa Windsor a Parigi, insieme a Villa Sainte-Thérèse a Saint-Tropez. Alle operazioni hanno partecipato investigatori britannici. Le perquisizioni fanno parte di un'indagine aperta dopo alcune denunce che riguardano presunti abusi sessuali attribuiti al defunto Mohamed Al Fayed.

Il miliardario egiziano, morto nel 2023, era proprietario del Ritz di Parigi e dei grandi magazzini Harrods di Londra. Secondo la procura, alcune donne che avevano lavorato come sue assistenti personali lo accusano di abusi sessuali. Le accuse restano da verificare nel corso dell'inchiesta.

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Perquisizioni, fermi e materiale digitale sequestrato

Le autorità francesi hanno messo in stato di fermo temporaneo diverse persone dopo averle interrogate. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato materiale digitale durante le perquisizioni, come comunicato dalla stessa procura parigina.

Gli inquirenti hanno anche ascoltato diverse presunte vittime. L'indagine è ancora in corso e viene condotta in coordinamento tra le autorità francesi e britanniche, con la presenza di investigatori del Regno Unito durante gli atti eseguiti in Francia.

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Le posizioni di Harrods e del Ritz

Harrods, che Al Fayed aveva venduto nel 2010 a un veicolo di investimento della famiglia reale del Qatar, si è scusata nel 2024. Le scuse sono arrivate dopo che più di 20 donne avevano raccontato alla BBC che il miliardario aveva abusato sessualmente di loro, e alcune di loro hanno denunciato uno stupro.

Il Ritz ha condannato il presunto comportamento descritto dalle denunce. La struttura parigina non ha quindi preso le distanze dalle accuse, pur senza entrare nel merito delle indagini in corso.

Precedenti accuse e un caso archiviato nel 2009

Diversi organi di stampa avevano già riportato in passato accuse di comportamenti sessuali scorretti nei confronti di Al Fayed. Alcune donne hanno tuttavia spiegato di non essersi sentite a proprio agio nel farsi avanti prima della sua morte.

Nel 2009 i pubblici ministeri avevano deciso di non incriminare Al Fayed per un'accusa secondo cui avrebbe aggredito sessualmente una quindicenne nel suo negozio di Harrods. Secondo quanto riportato, la procura riteneva che non vi fossero prospettive realistiche di condanna. La nuova inchiesta francese riapre quindi il tema delle responsabilità, ma spetterà agli investigatori e ai magistrati stabilire i fatti.

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Cosa succede ora nell'inchiesta franco-britannica

L'inchiesta prosegue su più fronti, con interrogatori, analisi del materiale sequestrato e coordinamento tra Parigi e Londra. Al momento la procura non ha indicato tempi precisi per la conclusione delle indagini.

Per i lettori, la notizia significa che le accuse sono ora oggetto di un'indagine ufficiale in Francia e nel Regno Unito, anche se Al Fayed è deceduto e non potrà rispondere personalmente. Eventuali sviluppi saranno comunicati dalle autorità competenti.