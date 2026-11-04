Mojtaba Khamenei: L'ostilità USA-iraniana è immutabile dopo le elezioni

La Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei afferma che l'ostilità di Washington verso Teheran non cambierà. Avverte su una risposta militare più ampia in caso di aggressioni.

Il 4 novembre 2026, a Dubai, la Guida Suprema dell' Iran Mojtaba Khamenei ha rilasciato un'affermazione netta riguardo alle relazioni bilaterali con gli Stati Uniti. Ha dichiarato che l'ostilità di Washington nei confronti di Teheran rimarrà invariata indipendentemente dai cambiamenti politici interni americani o da eventuali concessioni diplomatiche. Questa presa di posizione avviene immediatamente dopo le sconfitte subite dal Partito Repubblicano nelle elezioni di medio termine negli Stati Uniti.

Khamenei respinge le speranze di distensione politica

Mojtaba Khamenei ha specificato che chiunque creda che le dinamiche tra i due paesi possano evolversi positivamente attraverso il gioco partitico americano "si sbaglia di grosso". Il leader iraniano ha sottolineato che la natura conflittuale del rapporto tra le due nazioni non è determinata dalle preferenze elettorali di singoli gruppi politici a Washington. Secondo la sua analisi, la posizione ostile degli Stati Uniti è strutturale e non risponderà a pressioni politiche temporanee o a strategie di compromesso offerte da Teheran.

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Questa dichiarazione rappresenta un chiaro segnale di rigidità nella diplomazia iraniana di fronte ai risultati elettorali statunitensi. Mojtaba Khamenei ha utilizzato questa piattaforma per ribadire la sovranità della linea politica iraniana rispetto alle fluttuazioni del panorama politico americano. La sua affermazione mira a smentire qualsiasi aspettativa interna o internazionale di un thawing (disgelo) delle relazioni basato sui risultati delle urne.

Minacce di ritorsioni su scala maggiore

Oltre al rifiuto di una distensione politica, Mojtaba Khamenei ha lanciato un avvertimento specifico sulle conseguenze militari. Ha preannunciato che la risposta dell'Iran a qualsiasi futura aggressione statunitense sarebbe stata condotta su una scala molto più ampia rispetto agli episodi precedenti. Questo aumento della portata delle ritorsioni è presentato come una deterrenza necessaria contro possibili interventi esterni.

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Il leader iraniano ha collegato esplicitamente questa minaccia di escalation alla gestione strategica delle risorse regionali. Ha menzionato la distruzione delle basi militari statunitensi presenti nella regione come parte integrante della strategia di difesa nazionale. Inoltre, ha evidenziato il controllo esercitato su lo Stretto di Hormuz come uno strumento chiave nella campagna contro quella che definisce l'egemonia degli Stati Uniti nel Medio Oriente.

Queste azioni descritte da Mojtaba Khamenei non sono presentate come semplici atti di guerra, ma come componenti di una visione geopolitica più ampia. La capacità di influenzare le rotte marittime cruciali e di neutralizzare la presenza militare americana viene utilizzata come leva negoziale e di dissuasione. L'obiettivo dichiarato è contrastare l'influenza globale degli Stati Uniti attraverso mezzi asimmetrici e strategici.

Contrasto narrativo sull'egemonia globale

Una componente fondamentale del discorso di Mojtaba Khamenei riguarda la percezione temporale del declino del potere americano. Egli ha affermato chiaramente che mentre gli Stati Uniti vedono la fine della loro egemonia come un evento lontano nel futuro, per l'Iran tale conclusione appare vicina. Questa divergenza narrativa sottolinea una profonda sfiducia nella stabilità a lungo termine della leadership americana.

Questa differenza di prospettiva serve a giustificare la postura assertiva di Teheran. Se gli Stati Uniti sottovalutano la rapidità del loro declino relativo, l'Iran si prepara ad approfittare di questo vuoto di potere. Mojtaba Khamenei utilizza questa narrazione per rafforzare il morale interno e per intimidire gli avversari internazionali, suggerendo che il momento storico sta cambiando a favore di Tehran.

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Le immagini diffuse da Teheran durante il 47° anniversario dell'espulsione degli Stati Uniti dall'Iran hanno accompagnato queste dichiarazioni. La manifestazione mostrava cittadini iraniani che tenevano foto della Guida Suprema, simbolizzando il sostegno popolare alla linea dura contro l'influenza occidentale. Questi elementi visivi rinforzano il messaggio politico di unità nazionale contro ciò che è percepito come un'interferenza straniera continua.