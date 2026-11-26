Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei esorta i Basij a coinvolgere ogni cittadino nella società, in un contesto di guerra e crisi economica post-attacchi USA e Israele.

Il leader supremo dell'Iran Mojtaba Khamenei ha lanciato un deciso invito ai membri dei Basij, l'organizzazione di volontari nazionale legata alle Guardie Rivoluzionarie, ad ampliare significativamente la loro presenza e influenza all'interno della società iraniana. In un messaggio ufficiale, Khamenei ha espresso la volontà che l'obiettivo finale sia quello di trasformare ogni cittadino iraniano in un Basij i, integrando ulteriormente questa forza paramilitare nelle strutture sociali e civili del Paese.

Ampliamento del reclutamento e struttura del Basij

Questa direttiva, emessa per celebrare la Settimana dei Basij, sollecita l'organizzazione a fare affidamento su un bacino di sostenitori più ampio, includendo individui che condividono la sua ideologia pur non essendo membri formali. Il Basij, noto ufficialmente come Organizzazione per la Mobilitazione degli Oppressi, fu fondato dall'allora guida suprema Ayatollah Ruhollah Khomeini nel 1979 e ha storicamente svolto un ruolo cruciale nel fornire personale per la guerra Iran-Iraq tra il 1980 e il 1988.

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Da quando è stata incorporata nelle Guardie Rivoluzionarie nel 1981, la struttura ha sviluppato una capillare presenza in università, istituzioni governative e quartieri residenziali. Questa rete estesa supporta il suo duplice ruolo di promotrice dell'ideologia della Repubblica Islamica e di strumento per l'applicazione dei codici sociali, la mobilitazione per le riunioni pro-governative e la repressione delle proteste, oltre a partecipare attivamente ai soccorsi in caso di disastri e alle campagne statali.

Khamenei alla guida in un contesto di guerra

La comunicazione di Mojtaba Khamenei avviene in un momento estremamente delicato, poiché il leader supremo è rimasto lontano dai riflettori pubblici da quando è subentrato a suo padre, Ali Khamenei, che è stato ucciso durante i primi attacchi lanciati dalla coalizione guidata dagli Stati Uniti e da Israele a partire dalla fine di febbraio.

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Ufficiali iraniani hanno giustificato la sua assenza dalla scena pubblica invocando motivi di sicurezza, costringendo il nuovo guida a comunicare esclusivamente attraverso dichiarazioni scritte. Il suo recente appello arriva mentre le autorità iraniane fanno sempre più affidamento sui Basij per organizzare ripetute manifestazioni filogovernative in tutto il Paese, presentate dai media statali come testimonianza di un ampio sostegno popolare alla Repubblica Islamica.

Impatto economico e sfide sociali

La Repubblica Islamica affronta crescenti difficoltà economiche aggravate dalle sanzioni imposte dagli Stati Uniti, che Washington cerca di utilizzare per aumentare la pressione sul governo ed esplorare il malcontento pubblico. Per contrastare questa situazione, i media statali hanno talvolta sottolineato la presenza di donne alle riunioni pro-governative senza osservare pienamente le regole obbligatorie dell'hijab, cercando di trasmettere un'immagine di unità nazionale che vada oltre i tradizionalmente conservatori sostenitori del regime.

Hanno inoltre lanciato iniziative come il programma Janfada, o sacrificio di sé, che invita i volontari a registrarsi per l'addestramento e a contribuire alla difesa del Paese. Parallelamente, Hossein Taeb, il nuovo capo dei Basij, ha annunciato una campagna per l'energia, in cui i membri sono stati addestrati a incoraggiare le famiglie e le aziende a ridurre il consumo di elettricità e gas di fronte alla prospettiva di carenze energetiche invernali.