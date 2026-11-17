La presidente moldava Maia Sandu denuncia droni russi su Chisinau, promettendo nuove sanzioni. La Russia nega, Tiraspol resta teso.

La presidente della Moldavia Maia Sandu ha confermato che droni russi hanno violato lo spazio aereo nazionale, colpendo direttamente la capitale Chisinau. L'evento si è verificato marted 17 novembre 2026, accentuando le tensioni geopolitiche in un paese che mira all'adesione all'Unione Europea entro il 2030.

Maia Sandu ha utilizzato la piattaforma X per声明are che diversi velivoli senza pilota hanno attraversato i confini nazionali, generando allarme tra la popolazione locale. La leader moldava ha ribadito che la guerra russa in Ucraina rappresenta una minaccia diretta per l'intera Europa, sottolineando la posizione della Moldavia a favore della pace e del sostegno a Kiev.

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Dettagli sulle Violazioni Aeree

Il Ministero della Difesa della Moldavia ha registrato ufficialmente due distincte violazioni dello spazio aereo nel corso della giornata. Il primo drone ha sorvolato le regioni orientali del paese, mentre il secondo ha penetrato la parte meridionale, dirigendosi verso il centro di Chisinau. Le autorità hanno chiuso temporaneamente lo spazio aereo nazionale per garantire la sicurezza dei voli civili.

Fotografie del velivolo sopra la capitale sono state diffuse su siti di social media non ufficiali, confermando visivamente la presenza della minarea aerea. La presidente Sandu ha ammesso che la Moldavia non dispone attualmente delle capacità di difesa necessarie per proteggersi efficacemente da tali attacchi droni, richiedendo supporto internazionale.

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Reazioni Diplomatiche e Negazioni

La Federazione Russa ha respinto categoricamente le accuse mosse da Chisinau, sostenendo che non siano state fornite prove concrete che i droni appartenessero al materiale militare russo. Mosca ha accusato il governo moldavo di fomentare artificialmente sentimenti anti-russi, cercando di deviare l'attenzione dalle reali dinamiche regionali.

Un punto critico della tensione riguarda l'ambasciatore russo Oleg Ozerov, che è arrivato in Moldavia nell'ottobre 2024. La presidente Sandu ha rifiutato di consentirgli di presentare formalmente le proprie credenziali diplomatiche, mantenendo una posizione di ostracismo politico che isol il rappresentante del Cremlino.

Impatto e Prospettive Future

L'analista politico Vitalie Andrievschi ha dichiarato che è improbabile che le autorità moldave compiano passi radicali come l'espulsione dell'ambasciatore russo, dato che il drone ha semplicemente attraversato e lasciato lo spazio aereo. Le autorità temono che azioni troppo aggressive possano escalare il conflitto senza reali benefici militari immediati.

Nonostante la situazione, Maia Sandu ha assicurato che il governo continuer a spingere per nuove sanzioni contro Mosca. La strategia nazionale punta a investire nella difesa con l'aiuto di paesi amici, mantenendo il percorso verso l'integrazione europea come obiettivo prioritario per il futuro della nazione.