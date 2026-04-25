Moldavia: Indagine sul furto del miliardo di dollari deve continuare dopo la condanna di Plahotniuc

La condanna del magnate moldavo Vladimir Plahotniuc a 19 anni di prigione per il 'furto del secolo' non pone fine all'indagine sul furto di un miliardo di dollari dalle banche moldave. Il presidente del parlamento chiede ulteriori indagini per scoprire tutti i responsabili.

L'indagine sul furto di un miliardo di dollari dalle banche moldave, un evento che ha scosso profondamente il paese più di un decennio fa, deve proseguire nonostante la recente condanna del potente magnate Vladimir Plahotniuc .

Lo ha dichiarato il presidente del parlamento moldavo, Igor Grosu, sottolineando la necessità di accertare completamente la verità dietro questa massiccia frode. Il tribunale ha inflitto a Plahotniuc, uno degli uomini più ricchi della Moldavia, una pena detentiva di 19 anni, in un caso definito 'il furto del secolo'.

Questo crimine ha comportato il trasferimento illecito all'estero di una somma pari al 12% del prodotto interno lordo moldavo dell'epoca, attraverso una complessa rete di prestiti dubbi, scambi di asset e manipolazioni azionarie. Plahotniuc è stato accusato direttamente di aver ricevuto pagamenti per un totale di 39 milioni di dollari e 3,5 milioni di euro da tre istituti bancari coinvolti.

Sebbene i pubblici ministeri avessero richiesto una pena più severa, pari a 25 anni di reclusione, la condanna rappresenta un passo significativo nella lotta contro la corruzione in Moldavia. Il presidente Grosu ha insistito sul fatto che Plahotniuc non possa essere l'unico responsabile di questa frode su larga scala. La complessità e la portata delle operazioni finanziarie suggeriscono un coinvolgimento più ampio, con la possibile partecipazione di altre figure chiave.

“La dimensione dell’indagine dimostra che Plahotniuc non può aver agito da solo. Non può aver organizzato, da solo, tutte le azioni, le operazioni e le transazioni,” ha affermato Grosu, sottolineando la sofisticazione delle tecniche utilizzate e il sospetto che Plahotniuc abbia orchestrato un vero e proprio gruppo criminale.

Il presidente del parlamento ha espresso la speranza che le autorità giudiziarie continuino a indagare su tutti gli aspetti del caso, inclusi i ruoli di coloro che in passato hanno difeso l'innocenza di Plahotniuc. Questa richiesta di ulteriori indagini mira a garantire che tutti i colpevoli siano chiamati a rispondere delle proprie azioni e che la giustizia sia fatta pienamente. Vladimir Plahotniuc ha sempre negato le accuse mosse contro di lui.

Il suo avvocato, Lucian Rogac, ha criticato il processo, sostenendo che ha violato le procedure legali e che il verdetto è stato influenzato da pressioni pubbliche e interessi politici. Nonostante la condanna, Plahotniuc rimane al centro di ulteriori indagini da parte dei procuratori anticorruzione, che stanno esaminando il suo presunto coinvolgimento in un gruppo criminale, accuse di corruzione e la creazione di monopoli illegali nel settore dell'esportazione di metalli.

Plahotniuc, 60 anni, ha ricoperto un ruolo di primo piano nella politica moldava dal 2016 al 2019, guidando il Partito Democratico e servendo come vice presidente del parlamento. Durante il suo mandato, ha esercitato una notevole influenza sulle forze dell'ordine, sulla magistratura e sui tribunali, sollevando preoccupazioni sulla sua capacità di manipolare il sistema giudiziario a proprio vantaggio. La prosecuzione delle indagini è quindi cruciale per svelare l'intera rete di corruzione e garantire la trasparenza e l'integrità delle istituzioni moldave





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