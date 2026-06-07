La presidente moldava Maia Sandu ha dichiarato che la guerra in Ucraina ha dimostrato la necessità per la Moldavia di dotarsi di droni intercettori ad alta tecnologia e di nuove leggi per facilitare la loro produzione. La Moldavia, che aspira a entrare nell'Unione europea entro il 2030, ha già affrontato numerosi incidenti di droni russi che sorvolavano il suo territorio o di detriti che atterravano vicino al confine. La presidente Sandu ha espresso particolare preoccupazione per un drone che ha colpito una residenza a Galati, una città rumena vicino al confine con la Moldavia e l'Ucraina, ferendo due persone.

Il presidente moldavo Maia Sandu ha partecipato alla 135ª sessione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa presso il Palazzo della Repubblica a Chisinau, Moldavia , il 15 maggio 2026.

La presidente Sandu ha dichiarato che la guerra in Ucraina ha dimostrato la necessità per la Moldavia di dotarsi di droni intercettori ad alta tecnologia e di nuove leggi per facilitare la loro produzione. La Moldavia, che aspira a entrare nell'Unione europea entro il 2030, ha già affrontato numerosi incidenti di droni russi che sorvolavano il suo territorio o di detriti che atterravano vicino al confine.

La presidente Sandu ha espresso particolare preoccupazione per un drone che ha colpito una residenza a Galati, una città rumena vicino al confine con la Moldavia e l'Ucraina, ferendo due persone. Sandu ha sottolineato che la Moldavia, definita uno stato neutrale dalla sua costituzione, ha bisogno di sviluppare la sua industria degli armamenti per proteggersi dai rischi rappresentati dai droni russi.

Ha quindi annunciato l'intenzione del governo di introdurre o preparare emendamenti legislativi per consentire la creazione di partnership pubbliche e private per lo sviluppo di armi e per attrarre investitori stranieri. La presidente Sandu ha inoltre annunciato che la Moldavia ha già avviato consultazioni con l'Ucraina per lo sviluppo di droni, paese che ha acquisito esperienza nella produzione di intercettatori in oltre quattro anni di contrasto ai droni russi.

Tuttavia, l'esercito moldavo non ha preso provvedimenti in più di 20 casi in cui droni russi sono entrati nel suo spazio aereo o detriti di droni sono atterrati vicino ad insediamenti moldavi





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