Lo studio Nielsen rivela che quasi nove donne su dieci subiscono molestie correndo. Le ex atlete rinunciano per paura. La sicurezza è una responsabilità collettiva.

Una ricerca nazionale condotta da Nielsen per ChangeTheGame e presentata all'Allianz MiCo durante la Powerade Milano Half Marathon ha rivelato un dato allarmante sulla sicurezza delle donne in Italia. Quasi nove ragazze su dieci, specificamente l'86% delle corritrici tra i 18 e i 24 anni, hanno subito almeno una molestia mentre praticavano jogging all'aperto. Questo fenomeno, che interessa l'intero territorio nazionale, trasforma quello che dovrebbe essere un gesto di libertà personale in un continuo esercizio di prudenza e difesa.

I dati shock sull'incolumità delle atlete

Il campione analizzato include 5.055 donne di età compresa tra 18 e 50 anni, di cui 1.471 sono praticanti abituali di corsa, su una stima nazionale di circa 3 milioni di donne che si allenano su strada. I risultati mostrano che il 68% delle runner intervistate ha sperimentato molestie, con un picco del 79% tra le 25-34enni e una percentuale ancora significativa del 57% tra le 35-50enni. La pervasività del problema è confermata dai dati geografici: il 73% delle molestie si registra al Centro, il 69% nel Nord Est, il 66% nel Nord Ovest e il 65% al Sud e nelle Isole.

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La paura di subire abusi incide pesantemente sui comportamenti, con circa due runner su tre che temono molestie prima ancora di uscire di casa. Le conseguenze sono drastiche: tra le ex corritrici, una su sei ha interrotto l'attività all'aperto a causa di insicurezza o episodi di harassment. Nello specifico, il 44% ha smesso per episodi ripetuti, il 38% per un clima generale di insicurezza e il 18% per un singolo episodio grave. Questa rinuncia rappresenta una perdita significativa di autonomia e benessere per migliaia di donne nel paese.

Le testimonianze di Fiona May e Sabrina Sabbatini

L'ex atleta Fiona May ha espresso forte indignazione di fronte a queste statistiche, sottolineando che il problema non può essere delegato alla responsabilità individuale delle donne. Ha dichiarato che il 96% delle runner che hanno subito molestie adotta almeno una precauzione extra per sentirsi sicura, come cambiare percorso, rinunciare alla musica, modificare gli orari o condividere la propria posizione. Secondo May, la sicurezza non deve limitare la libertà di scegliere dove e quando correre, ma deve essere considerata una responsabilità collettiva della società.

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Anche la mezzofondista Sabrina Sabbatini ha contribuito al dibattito condividendo le sue esperienze traumatiche, inclusi pedinamenti subiti a Roma sotto il Lungotevere e a Birmingham sul canale. Ha descritto la sensazione di essere seguita da uomini che imitavano i suoi movimenti, generando un forte senso di pericolo. Sabbatini ha sottolineato l'assurdità che tali episodi avvengano in pieno giorno, notando come i responsabili sembrino non curarsi delle conseguenze delle loro azioni, provocando una perdita di serenità che ha costretto l'atleta a vivere sempre sul piede di guerra durante gli allenamenti.

Precauzioni e impatti sulla vita quotidiana

Le misure difensive adottate dalle donne hanno un impatto significativo sulla qualità della vita e sull'esperienza dello sport. Spegnere l'auricolare, controllare costantemente le persone dietro di sé e cambiare direzione in modo improvviso per verificare se si è seguite diventano abitudini forzate. Queste strategie, sebbene necessarie per la sopravvivenza psicologica, sottraggono godimento e relax alla pratica sportiva, trasformando la corsa in un compito minuzioso di valutazione del rischio.

La ricerca evidenzia come la necessità di adottare contromisure continue sia il prezzo che troppe donne sono costrette a pagare per poter semplicemente svolgere un'attività fisica. L'obiettivo dichiarato da ChangeTheGame e sostenuto dagli esperti presenti all'Allianz MiCo è invertire questa tendenza, creando ambienti e percorsi più sicuri dove le donne possano correre senza la costante minaccia di molestie. La consapevolezza di questo fenomeno richiede interventi strutturali e culturali immediati per garantire che la corsa rimanga uno strumento di libertà e salute per tutte.