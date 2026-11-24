A Molinella nasce il presidio CHIAMA chiAMA. I dati Istat mostrano 6,4 milioni di vittime in Italia e 25.970 chiamate al 1522 nel 2025. La carenza di Case Rifugio al Sud è critica.

Un luogo sicuro, lontano dagli sguardi giudicanti, dove una donna possa parlare senza paura di essere riconosciuta. Questo è il principio fondamentale alla base dell'apertura del nuovo Presidio Antiviolenza "CHIAMA chiAMA" a Molinella, in provincia di Bologna. L'iniziativa nasce per rispondere a un bisogno concreto di anonimato e protezione, elementi essenziali per encourage le vittime a chiedere aiuto. La struttura offre uno spazio dedicato in cui un'operatrice può ascoltare le chiamate delle donne, garantendo che l'accesso non sia visibile dall'esterno, proteggendo così l'identità di chi si rivolge ai servizi.

Dati Istat sulla violenza: la gravità del fenomeno

La necessità di tali presidi è confermata dai dati statistici nazionali che descrivono un panorama drammatico. Secondo le rilevazioni Istat, sei milioni e 400mila donne italiane tra i 16 e i 75 anni hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della loro vita, con una percentuale che corrisponde a una donna su tre. Tra le vittime di violenza subita da un partner o da un ex negli ultimi cinque anni, solo una su dieci ha scelto di denunciare l'aggressore. Nel 2025, le vittime che si sono rivolte al numero di emergenza 1522 sono state 25.970, un numero in aumento rispetto all'anno precedente. Nonostante la crescita della rete di accoglienza, che conta oggi 409 centri antiviolenza contro i 281 del 2017, i posti letto restano insufficienti, con una densità di 0,17 Case Rifugio ogni 10mila donne a livello nazionale.

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Disuguaglianze territoriali e sfide economiche

Le infrastrutture di supporto presentano forti disparità geografiche che influenzano l'accesso alle cure. La disponibilità di Case Rifugio scende a 0,10 ogni 10mila donne nel Centro e al Sud del paese. Nel 2024, le Case Rifugio e le altre strutture residenziali hanno ospitato più di 8.200 persone, di cui più della metà erano bambini e ragazzi. L'uscita dalla casa protetta rappresenta solo una fase del percorso di emancipazione. Quasi metà delle donne seguite dai centri antiviolenza non dispone di un reddito proprio e 4 su 10 hanno subito anche violenza economica. La sicurezza fisica non è sufficiente senza la sicurezza economica, un aspetto che richiede un supporto strutturato e continuativo.

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Il supporto psicologico e le iniziative a Roma

L'ansia e la paura sono tra le conseguenze più frequenti registrate dalle operatrici del 1522. In un trimestre del 2024, ne parlavano sei vittime su dieci. A Roma, un'iniziativa guidata da Federica Visco Comandini e dalle sue colleghe ha permesso a otto donne ospitate in un centro comunale di intraprendere un percorso di psicoterapia. Le psicoterapeute hanno riferito di aver aiutato le pazienti a gestire l'ansia e ad affrontare i ricordi dolorosi. Il progetto è stato rilanciato con l'obiettivo di offrire dieci mesi di psicoterapia di gruppo gratuita ad altre donne in attesa. Il Centro Calabrese di Solidarietà, insieme alla Casa Rifugio Mondo Rosa di Catanzaro che nel 2025 ha ospitato nove donne e quattordici minori, accompagna le vittime nella ricerca di casa e lavoro, sostenendo questa fase critica attraverso raccolte fondi.

Il vuoto normativo e la raccolta fondi

Esiste ancora un vuoto normativo significativo riguardante i familiari delle vittime. In Italia non esiste un registro degli orfani di femminicidio, lasciando nel silenzio i bambini che perdono una madre e i genitori che perdono una figlia. Ogni cifra statistica nasconde un nome e una storia che non si conclude con la chiusura della porta della struttura di accoglienza. Un centro antiviolenza deve far fronte a costi fissi come affitti, turni del personale e stipendi delle operatrici. Chi desidera sostenere questa rete fragile può contribuire tramite la pagina GoFundMe creata per il 25 novembre, in collaborazione con i presidi di Molinella, Mondo Rosa e il progetto di psicoterapia romano. Per chiunque subisca violenza o conosca una vittima, il 1522 rimane il punto di riferimento gratuito, attivo 24 ore su 24, anche tramite chat.