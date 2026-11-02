Molly Russell: il documentario accusa Instagram di aver contribuito alla morte

Il film di Marc Silver analizza la morte di Molly Russell e il ruolo degli algoritmi di Instagram. La vicenda solleva interrogativi sulla responsabilità delle Big Tech.

Il documentario firmato da Marc Silver ricostruisce con rigore la morte della quattordicenne britannica Molly Russell, avvenuta nel novembre 2017 dopo essersi impiccata. La narrazione si concentra sulla battaglia del padre di Molly contro le Big Tech, evidenziando come i contenuti online su depressione e autolesionismo abbiano giocato un ruolo centrale nella tragedia. La famiglia della giovane ha dedicato anni a comprendere cosa le fosse accaduto, ricostruendo il digitale contenuto nel suo telefono cellulare.

I risultati dell'inchiesta del 2022 e il ruolo degli algoritmi

Nel settembre 2022, l'inchiesta del coroner Andrew Walker ha stabilito che Molly era deceduta per un atto di autolesionismo mentre soffriva di depressione e degli effetti negativi dei contenuti online. La conclusione ufficiale del report ha dichiarato che è probabile che quel materiale abbia influito negativamente sulla sua salute mentale, indicando la necessità di intervenire sui meccanismi di raccomandazione. Il documento descriveva l'accesso a immagini, video e testi relativi all'autolesionismo e al suicidio, alcuni dei quali non avrebbero dovuto essere disponibili a una minorenne.

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Le dinamiche delle piattaforme e la responsabilità delle aziende

Il rapporto segnala inoltre che il funzionamento delle piattaforme e i loro algoritmi potevano produrre sequenze di contenuti simili, anche senza una richiesta esplicita dell'utente. Questa dinamica evidenzia una critica più ampia al modello economico delle grandi aziende tecnologiche, sistemi progettati per trattenere l'attenzione e raccogliere dati, con conseguenze che possono arrivare a incidere sulla vita emotiva degli utenti. La ricerca del padre di Molly, unita alle prove dell'esposizione ripetuta, si intreccia nel film con le testimonianze degli amici e la ricostruzione dell'inchiesta ufficiale.

Reazioni delle istituzioni e limiti del documentario

Meta, proprietaria di Instagram, ha espresso cordoglio per la famiglia nella risposta al coroner, riconoscendo la necessità di continuare a lavorare sulla sicurezza degli adolescenti. La piattaforma ha sottolineato la difficoltà di distinguere i contenuti che possono aiutare le persone a parlare di salute mentale da quelli che rischiano di fare danno. Il film, presentato anche al Trieste Science+Fiction Festival, individua la sua maggiore forza nelle testimonianze del padre e degli amici di Molly, capaci di restituire la persona dietro il caso e il dolore rimasto. Tuttavia, la recensione segnala un limite: l'uso di immagini e voce generate dall'intelligenza artificiale può apparire artificioso.

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Impatto reale e considerazioni scientifiche sul digitale

Il documentario rischia di predicare ai convertiti, convincendo soprattutto chi è già critico verso le grandi piattaforme, anziché persuadere chi ne mette in dubbio le responsabilità. L'accostamento tra la morte di Molly e il funzionamento complessivo delle Big Tech richiede di distinguere ciò che l'inchiesta ha accertato da ciò che il documentario sostiene più in generale. In un momento storico di diffusa demonizzazione dei social network, si può ricordare che la correlazione tra il tempo trascorso sui social e una peggiore salute mentale non sono state dimostrate in modo inequivocabile da studi scientifici.

Dati europei e prospettive future per la sicurezza online

Una revisione sistematica e recente del Joint Research Centre della Commissione europea, che ha analizzato 55 studi sul tema, ha concluso che non esiste un nesso causale semplice tra ore di schermo e disagio. Il disagio psichico può favorire determinati comportamenti online, che a loro volta possono aggravare la sofferenza. Questi risultati non smentiscono quanto emerso nel caso Russell. Suggeriscono piuttosto di guardare oltre il numero di ore trascorse online e di valutare quali contenuti raggiungano i ragazzi, ponendo l'accento su quanto devono essere responsabili le piattaforme per i contenuti che raccomandano.