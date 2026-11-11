MoltoSalute: inserto sul disturbo da alimentazione notturna
Il nuovo inserto di MoltoSalute affronta la sindrome da alimentazione notturna, spiegando cause, rischi e consigli pratici per migliorarne la qualità del sonno
Il gruppo Caltagirone Editore, tramite Il Messaggero e altri quotidiani come Il Gazzettino, Il Mattino e Corriere Adriatico, pubblicherà domani un inserto chiamato MoltoSalute, incentrato sulla sindrome da alimentazione notturna.
Definizione e ricorrenti abitudini notturne
L'abitudine di svegliarsi di notte per cercare cibo non è solo una scelta personale; rappresenta un problema di salute che colpisce quasi l'1 italiano su 10, secondo le statistiche riportate dall'inserto. Questo disturbo, definito formalmente come Night Eating Disorder, influisce negativamente sulla qualità del sonno, deteriorando la routine circadiana dell'individuo.Also readDifesa, 22 miliardi di investimenti su armamenti oltre il 2031: ecco il quadro completo
L'inserto spiega come tali ripetute interruzioni durante la notte, specie quando si chiama la cucina per un pasto improvvisato, possano innescare cambiamenti metabolici. L'accumulo di calorie è accompagnato inoltre da un incremento del rischio di diabete e obesità, a causa dell'esposizione prolungata a picchi glicemici.
Contributi di esperti e raccomandazioni pratiche
Spiegatori dell'inserto includono nutrizionisti e specialisti del sonno presenti all'editore, che sottolineano che il mangiare di notte non aiuta a riaddormentarsi: anzi può aumentare la difficoltà di conciliarsi. Il testo consiglia di stabilire routine di pasti regolari, di evitare snack troppo calorici prima di dormire e di attenersi a una dieta bilanciata durante il giorno.
Impatto sulla salute pubblica e passaggi futuri
Il lancio di MoltoSalute arriva in un momento cruciale, data la crescente attenzione dei professionisti sanitari verso le interruzioni del sonno legate a comportamenti alimentari. L'inserto, accessibile gratuitamente online, è destinato a sensibilizzare la popolazione e a fornire un punto di partenza per azioni preventive.
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