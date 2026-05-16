Momenti critici nel calcio italiano: dagli infortuni alla gara a tre per il Milan

Una panoramica sui principali problemi e novità delle squadre italiane, dagli infortuni di Kean e Sarri alla situazione di mercato al Milan.

La stagione calcistica è in pieno svolgimento ma diversi club e giocatori stanno vivendo momenti complessi. A Firenze, Moise Kean, attaccante della Fiorentina, si è perso l'importante sfida contro l'Atalanta a causa di un problema fisico, alimentando le domande su quanto il giocatore stia facendo fatica a trovare continuità.

Intanto, la Lazio è alle prese con un'ecatombe di infortuni, con il tecnico Maurizio Sarri costantemente in panchina nonostante le proteste, mentre nella capitale il derby si prepara con diverse assenze di rilievo, tra cui quella del difensore Francesco Acerbi. Un'altra grande sorpresa arriva da Como, dove Cesc Fàbregas ha potuto contare solo su una rosa ridotta, con le assenze di giocatori clou come Federico Paz.

In Serie B, il Monza sembra voler puntare tutto sull'esperienza di Kevin Bonaventura per cercare la salvezza, mentre a Palermo l'ex Napoli Fabiano Iemmello è pronto a tornare titolare. Nel calcio femminile, il Parma si conferma una sorpresa, con l'intervista di Marie Prugna che spiega come la sua fiducia nel progetto le abbia permesso di credere nella salvezza.

Anche la Nazionale italiana deve guardare con attenzione al sorteggio per la fase finale del Mondiale Under 20, che include avversari temibili come Giappone e Stati Uniti. Ma non è tutto, infatti un cambiamento importante c'è anche a Lumezzane, dove il mister Giuseppe Troise ha deciso di non rinnovare il contratto, delescoltandosi dal calcio per now.

Per non parlare della guerra di potere all'interno del Milan, con i nomi di Gianluigi Donnarumma e Alessandro Nesta che circolano nuovamente nelle speculazioni del mercato. E a parlare è anche l'ex terciere della Juventus, Mirko Gasperini, il quale torna a criticare gli orari delle partite, soprattutto quelle delle 12, considerate inadeguate per il pubblico





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