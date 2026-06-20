Momenti di tensione al Roma Pride per la presenza di Mario Adinolfi

Il leader del Popolo della Famiglia è stato contestato dai manifestanti per aver portato una bandiera israeliana e una spilla con la stella di David. Gli agenti di polizia sono intervenuti per accompagnare Adinolfi fuori dall'area della manifestazione.

Al Roma Pride , momenti di tensione per la presenza di Mario Adinolfi , leader del Popolo della Famiglia, che è stato contestato dai manifestanti per aver portato una bandiera israeliana e una spilla con la stella di David.

L'episodio si è verificato poco prima dell'inizio della sfilata dei carri. Adinolfi, noto per le sue posizioni contrarie ai matrimoni tra persone dello stesso sesso e alle adozioni per le coppie omogenitoriali, si è presentato per denunciare quello che considera un atteggiamento discriminatorio nei confronti della comunità ebraica e delle associazioni Lgbt+ filo-israeliane.

Tuttavia, la sua presenza ha provocato una reazione immediata da parte dei manifestanti, che lo hanno contestato con cori e insulti. Gli agenti di polizia sono intervenuti per accompagnare Adinolfi fuori dall'area della manifestazione, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Durante i momenti più concitati, alcuni manifestanti avrebbero tentato di strappargli la bandiera, poi restituita dagli stessi agenti. Lasciando la piazza, Adinolfi ha accusato i contestatori di essere dei 'fascisti arcobaleno' e ha commentato ironicamente: 'È questa la piazza inclusiva?

'. Poco dopo l'allontanamento, Adinolfi è stato raggiunto anche da Francesca Pascale, presente con uno striscione dei Gay Conservatori. Sull'episodio è intervenuto Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay Lgbt+, che ha rivendicato la scelta di chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Secondo Marrazzo, numerosi attivisti hanno collaborato con la polizia affinché il politico venisse allontanato dalla manifestazione.

'Era chiaro che cercasse soltanto visibilità e una possibile strumentalizzazione dell'episodio', ha aggiunto. Il portavoce del Partito Gay ha inoltre sostenuto che la presenza di chi 'porta avanti da sempre posizioni contrarie ai nostri diritti' sia incompatibile con lo spirito della manifestazione.

'Non è una questione di esclusione - ha spiegato - ma della necessità di evitare che il Pride venga utilizzato per finalità provocatorie o politiche estranee alla manifestazione'. Dal canto suo, Adinolfi ha motivato la sua presenza denunciando quello che considera un atteggiamento ostile nei confronti dell'associazione ebraica Lgbt+ Keshet.

In un messaggio pubblicato sui social, il leader del Popolo della Famiglia ha accusato gli organizzatori del Pride e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri di aver imposto all'associazione la partecipazione a piedi anziché con un carro dedicato. Una decisione che, secondo Adinolfi, rappresenterebbe una forma di discriminazione e di antisemitismo





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