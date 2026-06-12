Mondiale 2025: Canada-Bosnia e USA-Paraguay al via, il torneo si infiamma

Il Mondiale di calcio prosegue con le prime partite del girone B: Canada-Bosnia alle 21 su Rai 1 e Dazn, e nella notte USA-Paraguay su Dazn. Ieri Messico e Corea del Sud hanno vinto all'esordio.

Oggi, venerdì 12 giugno, il Mondiale di calcio 2025 prosegue con le prime partite del girone B. Alle ore 21 italiane, al Rogers Stadium di Toronto, i padroni di casa del Canada affrontano la Bosnia -Erzegovina in una sfida che promette spettacolo e intensità.

Il Canada, guidato dal tecnico John Herdman, si presenta con una squadra giovane e talentuosa, capace di coniugare fisicità e tecnica. La Bosnia, dal canto suo, punta sull'esperienza di giocatori come Edin Džeko e Miralem Pjanić, reduci da una brillante carriera europea. L'atmosfera è già caldissima: prima del calcio d'inizio si terrà una cerimonia di apertura canadese con esibizioni di Alanis Morissette e Michael Bublé, che infiammeranno il pubblico.

La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 con anticipazione dalle 20.30, telecronaca di Giuseppe Galati e Daniele Adani, e in streaming su RaiPlay. Per chi preferisce Dazn, l'incontro sarà visibile anche su quella piattaforma. Il Canada cerca di onorare il ruolo di co-organizzatore, mentre la Bosnia vuole dimostrare di essere una mina vagante del torneo.

Nella notte tra venerdì e sabato, alle ore 3.00 italiane, scenderà in campo anche l'altra nazione ospitante, gli Stati Uniti, che al Levi's Stadium di Santa Clara affronteranno il Paraguay. Sarà l'esordio assoluto della nazionale americana sotto la guida del nuovo commissario tecnico Mauricio Pochettino, che ha già portato entusiasmo e un'idea di gioco offensivo.

Gli Stati Uniti possono contare su stelle come Christian Pulisic, Weston McKennie e Tyler Adams, mentre il Paraguay si affida alla solidità difensiva e alla fantasia di Miguel Almirón. Anche in questo caso, la cerimonia di apertura vedrà protagonista la popstar Katy Perry, che si esibirà prima del match. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, con la possibilità di seguire l'evento in streaming. Ieri, giovedì 11 giugno, si è giocata la giornata inaugurale del torneo.

Nell'Azteca Stadium di Città del Messico, i padroni di casa del Messico hanno battuto il Sudafrica per 2-0, con reti di Quinones e Raul Jimenez. Una prestazione convincente che lancia i messicani come possibili protagonisti. Nella seconda partita del gruppo A, la Corea del Sud ha superato la Repubblica Ceca 2-1, in un match combattuto e ricco di emozioni. I sudcoreani hanno mostrato grande organizzazione e velocità, mentre i cechi hanno pagato alcuni errori difensivi.

Il torneo si preannuncia equilibrato e spettacolare, con molte squadre in grado di ambire al titolo. Canada e Bosnia daranno il via al girone B, seguito da Stati Uniti e Paraguay. Gli appassionati italiani potranno seguire le partite su Rai e Dazn, con la possibilità di assistere a ogni emozione in diretta





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