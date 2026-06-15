Mondiale 2026: i tre tenori del gol Mbappé, Haaland e Messi condividono il palcoscenico

Kylian Mbappé, Erling Haaland e Lionel Messi sono i protagonisti indiscussi del Mondiale 2026. Il francese, reduce dalle finali del 2018 e 2022, punta alla terza. Il norvegese, dopo aver dominato in Europa, cerca il primo gol mondiale. L'argentino, pur lontano dai campi di gioco per la sua nazionale, rimane l'icona planetaria del calcio. Tre storie diverse ma accomunate dal torneo in Nord America.

Il mondiale di calcio in corso negli Stati Uniti, Canada e Messico vede il ritorno in campo di tre dei più grandi attaccanti contemporanei: Kylian Mbappé , Erling Haaland e Lionel Messi .

Nonostante i tredici anni di differenza tra il primo e l'ultimo, i tre condividono l'esordio in questa edizione del torneo. Mbappé, capitano della Francia, cerca la terza finale della sua carriera, dopo le vittorie del 2018 e la sconfitta del 2022, e dovrà gestire le alte aspettative che gravano su di lui.

La Francia affronterà l'Algeria a Kansas City, partita che assume anche i contorni di una rivincita storica rispetto al match del 2002, quando i Bleus furono eliminati già al primo turno. Il commissario tecnico Deschamps ha protetto il suo capitano in conferenza stampa, sottolineando la sua normalità al di là della popolarità planetaria, ma l'assenza di Mbappé all'incontro con i giornalisti, sostituito da Kanté, alimenta le speculazioni sulla sua condizione.

Il focus però rimane sul campo e sull'obiettivo dichiarato della finale. Parallelamente, la Norvegia di Haaland, dopo ventotto anni di assenza, ha centrato la qualificazione travolgendo l'Italia, e si presenta come una mina vagante nel girone. Haaland, che ha già infranto record nella Bundesliga e nella Champions League con il Manchester City, cerca il primo gol mondiale per affermarsi definitivamente anche nella competizione più importante.

Infine, Lionel Messi, all'Inter Miami, continua a essere un fenomeno globale: la sua presenza in qualsiasi partita in trasferta fa impennare i prezzi dei biglietti, e il suo prestigio è intoccabile. Pur non essendo più nel cuore della competizione con la maglia dell'Argentina, la sua influenza sul calcio mondiale è indiscussa.

I tre attaccanti, seppur in fasi diverse delle loro carriere, rappresentano il top del football attuale e i loro percorsi si intrecciano ancora una volta nella massima rassegna continentale, con lo scontro diretto tra Mbappé e Haaland previsto a Boston il 26 giugno. La Spagna è indicata da Deschamps come favorita del gruppo, ma il football riserva sempre sorprese





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