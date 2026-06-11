Mondiale 2026: Il Rischio Meteo e la Minaccia dei Fulmini tra USA, Canada e Messico

Un'analisi dettagliata dei pericoli meteorologici che potrebbero influenzare l'andamento del Mondiale di calcio 2026, con particolare attenzione ai temporali convettivi e ai protocolli di sicurezza FIFA.

L'edizione del Campionato Mondiale di Calcio 2026 si prospetta come l'evento più vasto e complesso mai organizzato nella storia del calcio moderno. Con la partecipazione di ben 48 nazionali e un totale di 104 partite distribuite tra Canada, Stati Uniti e Messico, la logistica rappresenta già una sfida monumentale per le organizzazioni coinvolte.

Tuttavia, oltre alla gestione degli spostamenti e della sicurezza pubblica, c'è un nemico invisibile e imprevedibile che preoccupa gli organizzatori: il clima nordamericano. Sebbene le temperature elevate siano già state identificate come una variabile critica per le prestazioni degli atleti, l'attenzione si sta spostando verso un fenomeno ancora più rapido e potenzialmente paralizzante: i temporali convettivi e l'attività elettrica atmosferica.

Il torneo, che si svolgerà dall'11 giugno al 19 luglio, coinciderà esattamente con il picco stagionale dei temporali in molte aree del continente, rendendo il rischio di interruzioni improvvise una possibilità concreta per numerose partite. La pericolosità dei fulmini risiede nella loro natura imprevedibile e nella capacità di colpire aree distanti dal nucleo principale della pioggia.

Secondo le indicazioni fornite dal National Weather Service statunitense, ogni anno vengono registrati decine di milioni di fulmini che colpiscono il suolo, e molti di questi possono manifestarsi anche quando il cielo sembra relativamente praticabile in una zona specifica. Questa realtà impone protocolli di sicurezza estremamente rigidi: non esiste infatti un luogo sicuro all'aperto quando un temporale è presente nell'area circostante.

La norma prudenziale prevede che qualsiasi attività all'aperto possa riprendere solo dopo che siano trascorsi almeno 30 minuti dall'ultimo tuono avvertito. Un esempio tangibile di quanto questo possa influenzare il gioco è già avvenuto durante il Mondiale per club del 2025, dove al MetLife Stadium del New Jersey — che ospiterà proprio la finale del 2026 — l'incontro tra Palmeiras e Al Ahly è stato sospeso per circa 50 minuti a causa della presenza di fulmini nelle vicinanze, dimostrando che nemmeno gli stadi più moderni sono immuni a queste interferenze meteorologiche.

Esaminando la geografia delle sedi, alcune aree risultano decisamente più esposte di altre. La Florida, e in particolare Miami Gardens, è considerata la capitale dei fulmini negli Stati Uniti, con piogge pomeridiane estremamente frequenti che potrebbero colpire le gare previste tra metà giugno e luglio. Anche l'area di Atlanta, in Georgia, è soggetta a forti temporali estivi, specialmente nel mese di luglio, periodo in cui sono previste fasi cruciali del torneo, inclusa una semifinale.

Spostandosi verso il Midwest e il Texas, città come Houston, Dallas, Arlington e Kansas City presentano un mix pericoloso di caldo soffocante, alta umidità e attività temporalesca intensa, causata dall'incontro tra masse d'aria calda e fresca. Parallelamente, in Messico, la situazione è altrettanto complessa.

A Città del Messico e Guadalajara, l'attenzione non è rivolta solo ai fulmini, ma anche al rischio di piogge torrenziali, grandine e allagamenti urbani, che potrebbero compromettere non solo lo svolgimento dei match ma anche la viabilità e l'accesso agli impianti sportivi per migliaia di tifosi. Sebbene le città della costa pacifica, come Los Angeles, Seattle o Vancouver, appaiano statisticamente meno soggette a questi fenomeni, il rischio zero non esiste in un evento di tale portata.

In situazioni di emergenza, l'arbitro detiene l'autorità assoluta per interrompere, sospendere o abbandonare la gara se le condizioni meteo mettono a rischio l'incolumità di giocatori e spettatori, come previsto dai regolamenti IFAB. La vera questione riguarda cosa accade dopo l'interruzione. Il regolamento FIFA per i casi di forza maggiore stabilisce che, se una partita viene abbandonata, l'obiettivo sia evitare di ricominciare l'evento da zero.

In linea generale, la gara deve riprendere esattamente dal minuto in cui è stata sospesa, mantenendo lo stesso punteggio, la stessa formazione in campo e i medesimi sostituti già utilizzati. Questa gestione tecnica serve a garantire l'equità sportiva, ma aggiunge un ulteriore livello di complessità alla gestione dei calendari, che potrebbero subire stravolgimenti significativi a causa di pochi minuti di attività elettrica in atmosfera





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