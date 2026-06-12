Mondiale 2026: Iran senza staff federale, promesse FIFA non mantengute

Il responsabile della squadra iraniana ai Mondiali, Mahdi Mohammad Nabi, ha dichiarato che le promesse del presidente FIFA Infantino sul garantire l'accesso completo alla Federcalcio iraniana non sono state mantenute. 15 membri della federazione, inclusi dirigenti, hanno ricevuto il diniego del visto per gli Stati Uniti, sollevando problemi organizzativi per il Mondiale 2026, il primo con un Paese ospitante in guerra contro una squadra partecipante.

Mahdi Mohammad Nabi, responsabile della squadra iraniana ai Mondiali e uno dei 15 membri della Federcalcio iraniana a cui è stato negato il visto per recarsi negli Stati Uniti in occasione delle partite dei Mondiali, ha rilasciato un'intervista a Reuters in un hotel di Tijuana, in Messico, l'11 giugno 2026.

Secondo quanto riferito, il presidente della FIFA Gianni Infantino non sarebbe riuscito a mantenere le promesse di garantire l'accesso completo alla Federcalcio iraniana per assistere alle tre partite della squadra negli Stati Uniti. Nabi, che ha ricoperto lo stesso ruolo anche ai Mondiali 2018 in Russia e 2022 in Qatar, ha sottolineato che spera che Infantino implementi effettivamente le parole e le promesse fatte alla nazionale iraniana. La FIFA non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Il Dipartimento di Stato americano ha giustificato il rifiuto dei visti affermando che non permetterà alla squadra iraniana di abusare del sistema per introdurre terroristi negli Stati Uniti con falsi pretesti. Le difficoltà della squadra iraniana, che ha dovuto spostare all'ultimo minuto il suo centro di allenamento da Arizona a Tijuana a causa dei problemi di visto, sollevano serie domande sull'organizzazione del Mondiale 2026, il più grande mai organizzato, che sarà ospitato congiuntamente da Messico, Stati Uniti e Canada.

Gli Stati Uniti hanno negato visti anche a giornalisti iraniani e africani che seguono il Mondiale, messo in atto misure di fideiussione per Paesi con alti tassi di soggiorni oltre il permesso e attuato divieti di viaggio contro nazionali di quattro Paesi qualificati. Questa settimana è stato negato l'ingresso all'arbitro somalo della FIFA Omar Abdulkadir Artan, nonostante avesse un visto valido, per presunti legami con organizzazioni terroristiche.

Ma l'Iran è l'unica squadra Mondiale che ha visto un gran numero dei suoi dirigenti negare l'ingresso negli Stati Uniti. Il tutto si svolge sullo sfondo di un'escalation di attacchi tra i due Paesi in guerra, minacciando di riaccendere un conflitto su vasta scala. Si tratta del primo Mondiale nella storia in cui un Paese ospitante riceve un Paese con cui è in guerra.

Nabi ha parlato fuori dall'hotel Marriott di Tijuana, dove la squadra iraniana ha alloggiato in preparazione del Mondiale. I giocatori hanno ottenuto i visti statunitensi solo 10 giorni prima della prima partita, prevista lunedì contro la Nuova Zelanda. Nabi ha dichiarato di non aver mai sperimentato prima una tale mancanza di coordinamento in un Mondiale, affermando che l'intera vicenda ha disturbato la capacità di adattamento dei giocatori e ha messo la squadra in svantaggio rispetto agli altri concorrenti.

Interrogato sull'accusa del Dipartimento di Stato secondo cui la Federcalcio iraniana cerca di introdurre terroristi, Nabi ha rifiutato di rispondere, dichiarando: Siamo qui per parlare di sport; non siamo venuti per impegnarci in attività politiche. Mercoledì, Infantino ha difeso la posizione della FIFA riguardo ai problemi di visto, affermando che l'organismo calcistico globale non può dettare le decisioni immigratorie alle nazioni ospitanti. Le restrizioni sui visti statunitensi contrastano nettamente con altri tornei Mondiali.

Ad esempio, la Russia ha allentato i requisiti di visto per il Mondiale 2018, implementando un sistema senza visto per i tifosi con i biglietti. Il giocatore iraniano Saeid Ezzatollahi ha detto che la squadra ha accettato che le famiglie non possano assistere al torneo a causa delle restrizioni, ma ha sottolineato che la FIFA aveva promesso che il personale avrebbe ottenuto i visti.

Abbiamo bisogno di tutto il nostro staff e soprattutto dei nostri principali uomini che possono aiutarci durante questo torneo, ha affermato. Ezzatollahi ha aggiunto che la guerra in Iran ha avuto un pesante impatto sui giocatori, anche mentre cercano di concentrarsi solo sull'allenamento. Stiamo cogliendo questa opportunità e dobbiamo fare un passo avanti per combattere per ciò che chiamiamo amore. E questo amore per noi è il calcio





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