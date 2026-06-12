Mondiale 2026: l'Africa arriva in forze con 10 squadre, ma traogni e burocrazia

Il continente africano è presente con dieci nazionali al Mondiale negli Stati Uniti, un numero record. Tuttavia, problemi extra-campo, dalle discriminazioni alle restrizioni burocratiche, rischiano di minare la serenità delle squadre. Analisi delle speranze e delle sfide che attendono il calcio africano.

Pelé aveva profetizzato che una Nazionale africana avrebbe sollevato la Coppa del Mondo prima dell'anno 2000. Si è sbagliato. In questa edizione del torneo, dieci squadre africane scenderanno in campo, ma negli Stati Uniti, geopolitica e burocrazia le stanno mettendo a dura prova.

La domanda che il calcio mondiale si pone da quasi quarant'anni resta invariata: sarà finalmente il Mondiale dell'Africa? Finora si sono visti solo exploit sporadici: i quarti di finale del Senegal nel 2002, quelli del Ghana nel 2010 e la prima storica semifinale del Marocco in Qatar. lampi che alimentano la speranza, ma l'agognato traguardo sfugge sempre. La profezia di O Rei è stata smentita e il momento dell'affermazione africana viene continuamente rimandato.

Il continente si presenta in forze, con ben dieci rappresentanti, il doppio rispetto a quattro anni fa e il 40% in più rispetto al record del 2010,当il Sudafrica organizzò il torneo e l'Africa ebbe sei squadre. Quelle furono, per lo più, disastrose, fatta eccezione per il Ghana. E parlando di Sudafrica, il debutto continentale in questo Mondiale 2026, affidato ai Bafana Bafana, è stato orribile.

La Nazionale di Hugo Broos, composta in larghissima parte da calciatori del campionato locale, contro il Messico è parsa imbarazzante, un netto passo indietro rispetto al pareggio che aveva inaugurato la Coppa del 2010. Domani tocca al Marocco, una delle due formazioni più forti del continente. Dopo la semifinale Mondiale, ha vissuto una brutta Coppa d'Africa nel 2023 e, in quella successiva giocata in casa lo scorso gennaio, ha raggiunto la finale con l'altra grande africana del momento, il Senegal.

Quest'ultimo ha vinto l'assurdo ultimo atto, salvo poi perdere il titolo a tavolino, con il conseguente ricorso al tribunale svizzero. A quasi cinque mesi dalla finale della vergogna, l'Africa non ha ancora un campione definitivo e approccia a questo Mondiale tra speranze e frustrazioni. Senegal e Costa d'Avorio sono Paesi 'blacklisted' dall'amministrazione Trump, quindi i tifosi non potranno seguire le loro Nazionali.

Poi c'è il caso dell'arbitro somalo Artan, interrogato per undici ore alla frontiera americana e rispedito a casa nonostante possedesse un passaporto diplomatico. Il miglior arbitro africano del 2025 è persona non grata e, sebbene la FIFA dichiari di non poter nulla di fronte alla politica di frontiera del Paese ospite, in Africa l'indignazione è alle stelle.

Curiosamente, gli Stati Uniti hanno fatto entrare Thomas Partey, il ghanese accusato di stupro in Inghilterra con procedimento aperto, mentre il Canada gli ha rifiutato il visto per la partita contro Panama a Toronto. E poi ci sono state le perquisizioni decisamente invasive, se non umilianti, subite dal Senegal al suo arrivo negli USA. I media africani sono furiosi. Pretendevano, o almeno si auguravano, che la categoria arbitrale si mostrasse solidale con il fischietto somalo bloccato alla frontiera.

Hanno applaudito l'iniziativa della UEFA di affidargli la Supercoppa Europea, ma non c'è paragone tra le due competizioni. In Africa sentono un pesantissimo odore di razzismo e protestano a gran voce. In campo il continente è unito e, sulla carta, le Nazionali che possono far bene sono diverse: oltre a Marocco e Senegal, anche Costa d'Avorio, Congo, Algeria ed Egitto hanno formazioni interessanti. Il Ghana può crescere.

Quella arrivata in America è un'Africa molto europea, almeno per nascita: dei 260 convocati dalle dieci nazionali del continente, ben 115 sono nati in Europa, il 44%. Nella Repubblica Democratica del Congo e nel Marocco sono 20 su 26, quasi il 77%. Ragazzi cresciuti in Europa che vogliono portare l'Africa sul tetto del Mondo. Un bel pensiero, vediamo come andrà e se il calcio africano riuscirà finalmente a imporsi in blocco





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