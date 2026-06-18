Mondiale 2026, Repubblica Ceca-Sudafrica 1-1: tutto aperto per la qualificazione all'ultima giornata

Pareggio tra Repubblica Ceca e Sudafrica nella fase a gironi del Mondiale 2026. I cechi in vantaggio con Sadílek, pareggio sudafricano su rigore di Mokoena. La qualificazione si deciderà all'ultima giornata con le sfide contro Messico e Corea del Sud.

La partita tra Repubblica Ceca e Sudafrica , valida per la fase a gironi del Mondiale 2026 , si è conclusa con un pareggio per 1-1, lasciando aperta la lotta per la qualificazione all'ultima giornata.

La gara ha visto i cechi partire forte e trovare il vantaggio iniziale grazie a Sadílek, che ha sfruttato un assist di Sojka dopo una disattenzione della difesa sudafricana. Nei primi minuti la Repubblica Ceca è apparsa più propositiva, ma col passare del tempo il Sudafrica ha preso il controllo del gioco, pur senza creare grandi pericoli fino al finale di primo tempo, quando una doppia occasione con Maseko prima e un tiro cross di Modiba poi ha messo in difficoltà il portiere ceco Kovar, salvato dal provvidenziale intervento di Krejci.

Il secondo tempo ha visto i Bafana Bafana (soprannome del Sudafrica) mantenere un lungo possesso palla, cercando di scardinare la difesa ceca con cambi gioco e sponde. Il pareggio è arrivato all'83' minuto con un calcio di rigore trasformato da Teboho Mokoena, che ha spiazzato Kovar dopo un fallo di mano di Sulc in area.

Nei minuti finali entrambe le squadre hanno avuto opportunità: la Repubblica Ceca ha colpito un palo con Krejci su corner e ha creato una doppia occasione con Schick e Cerv, mentre il Sudafrica ha risposto con un tiro di Appollis deviato in corner e un inserimento di Rayners. La sfida si è conclusa in parità, pertanto la qualificazione si deciderà nell'ultima giornata: la Repubblica Ceca affronterà il Messico, mentre il Sudafrica se la vedrà con la Corea del Sud.

I risultati di questi match determineranno il passaggio del turno per entrambe le nazionali





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