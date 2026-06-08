Mondiale 2026: svelate le rose delle 48 squadre, tra veterani e debuttanti

La FIFA ha pubblicato le liste ufficiali dei 1.248 calciatori che prenderanno parte al campionato del mondo in Usa, Messico e Canada. Record di partecipazioni per Ochoa, Messi e Ronaldo, notevole forbice generazionale e tanti esordi assoluti. Analisi delle principali nazionali.

Il Mondiale di calcio che si svolgerà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada vedrà la partecipazione di 1.248 giocatori provenienti dalle 48 nazionali qualificate.

Tra volti noti e debuttanti, il torneo presenta record e storie emergenti. 357 giocatori hanno già esperienza in una precedente edizione del campionato mondiale, mentre 891 sono al loro esordio assoluto. Le nazionali di Capo Verde, Curaçao, Giordania e Uzbekistan partecipano per la prima volta nella loro storia a un mondiale.

Spiccano le presenze di veterani come il portiere messicano Guillermo Ochoa, che partecipa per la sesta volta, e di campioni affermati quali Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, anch'essi presenti per la sesta edizione. La differenza generazionale più marcata vede contrapposti lo scozzese Craig Gordon, 43 anni e 162 giorni, e il messicano Gilberto Mora, appena 17 anni e 240 giorni. Complessivamente, 22 giocatori hanno meno di 20 anni, mentre sette superano i 40 anni.

In rosa figurano anche 22 campioni del mondo in carica. Le liste ufficiali, pubblicate dalla FIFA, dettagliano ogni selezione. Per il gruppo A, la Corea del Sud schiera un blocco europeo, con talenti in Premier League, Bundesliga e Ligue 1, guidati dall'attaccante Son Heung-min. Il Messico, paese co-ospitante, punta su un mix di giocatori locali e militanti all'estero, tra cui Raúl Jiménez e Santiago Giménez, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere almeno le semifinali.

La Repubblica Ceca si affida al bomber Patrik Schick e a una rosa composta per lo più da calciatori del campionato locale. Il Sudafrica, tornato dopo l'assenza del 2018, ha una formazione solida, con molti elementi del Mamelodi Sundowns, e punta a ripetere l'exploit del 2010.

Nel gruppo B, la Bosnia ed Erzegovina presenta una rosa internazionale, con calciatori in Serie A, Ligue 1 e in campionati minori, cercando di fare il salto di qualità dopo la prima partecipazione del 2014. Le storie delle singole nazionali, i numeri e i dettagli tecnici completano il quadro di un mondiale allargato, con 104 partite in programma in tre paesi diversi





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