Mentre il Mondiale 2026 si avvicina, plurime controversie emergono riguardo al trattamento riservato a squadre, arbitri e tifosi negli Stati Uniti. L'arbitro somalo Omar Artan è stato negato all'ingresso, le nazionali del Senegal e dell'Uzbekistan hanno subito perquisizioni intensive e la Federcalcio iraniana denuncia la revoca dei biglietti per i propri tifosi. Le autorità USA giustificano i controlli con procedure di routine sulla sicurezza, ma le misure sembrano colpire in modo selettivo, sollevando interrogativi sulla non discriminazione nell'evento sportivo più seguito al mondo.

Il prossimo Campionato Mondiale di Calcio 2026, che si terrà negli Stati Uniti , in Canada e in Messico dall'11 giugno al 19 luglio, è già avvolto da numerose polemiche relative all'accoglienza riservata a alcune squadre, arbitri e tifosi.

Le controversie sono scoppiate dopo che le nazionali del Senegal e dell'Uzbekistan sono state sottoposte a controlli intensivi all'arrivo negli USA, con perquisizioni e l'uso di cani antidroga per la squadra uzbeka, mentre non sono stati riscontrati analoghi provvedimenti per la squadra olandese, loro avversaria in un'amichevole a New York. Inoltre, l'arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan, selezionato dalla FIFA tra i 52 fischietti del torneo e nominato miglior arbitro della Confederazione africana nel 2025, è stato respinto alle autorità statunitensi all'aeroporto di Miami, con conseguente negazione del visto e impossibilità di partecipare alla competizione.

Secondo la nota della U.S. Customs and Border Protection (CBP), il controllore è stato ritenuto inammissibile a causa di problemi emersi durante l'ispezione aggiuntiva, una procedura di routine che verifica informazionirelative a sicurezza nazionale e immigrazione. La FIFA ha confermato la decisione, sottolineando di non essere coinvolta nelle procedure di immigrazione del paese ospitante e che spetta al governo USA decidere chi ammettere.

Un altro caso riguarda la Federcalcio di Teheran, che ha accusato gli Stati Uniti di aver revocato la quota dell'8% dei biglietti, come da regolamento FIFA, destinata ai tifosi iraniani per le tre partite della fase a gironi (contro Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto), definendo la misura un tentativo di ostacolare la presenza dei sostenitori negli stadi. La federazione iraniana afferma di aver già avviato la vendita dei tagliandi dopo aver ricevuto la quota, e che alcuni tifosi avevano già organizzato il viaggio.

Questi episodi sollevano interrogativi sulla non discriminazione e sull'accesso equo al torneo, in un contesto in cui il presidente Donald Trump ha reintrodotto un "travel ban" che colpisce diversi paesi, tra cui la Somalia, e in cui le autorità USA sembrano applicare controlli selettivi. La situazione richiama l'attenzione della comunità internazionale e della FIFA sulla necessità di garantire che il Mondiale rimanga un evento inclusivo, al di là delle politiche migratorie dei paesi ospitanti.

L'opinione pubblica e i media stanno seguendo con attenzione l'evolversi degli eventi, chiedendo chiarimenti e garanzie per il regolare svolgimento della competizione e per la libertà di movimento di atleti, arbitri e tifosi. Parallelamente, emerge la voce di Steven Spielberg che, in un'intervista per Disclosure Day, sottolinea come alla base di un grande film d'azione ci sia l'empatia, il vero superpotere di cui abbiamo bisogno, un messaggio che sembra risuonare anche nello sport, dove il rispetto e la comprensione dovrebbero prevalere.

Nonostante il Mondiale non sia ancora iniziato, le polemiche rischiano di offuscare la gioia del gioco e l'unità che il calcio dovrebbe promuovere, ponendo le autorità organizzative di fronte alla responsabilità di gestire le questioni politiche e logistiche senza compromettere lo spirito della competizione





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