Mondiale 2026: Tutte le novità, i record e le storie della prima edizione a 48 squadre

Il Mondiale 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti rivoluziona il calcio con 48 nazionali e 104 partite. Scopri i record storici, le storie di Messi e Ronaldo e le curiosità della competizione

La Coppa del Mondo FIFA 2026, in programma dall'11 giugno al 19 luglio in Canada, Messi co e Stati Uniti, segnerà una svolta epocale per il calcio mondiale.

Sarà infatti la prima edizione a 48 nazionali partecipanti, con un totale di 104 partite in programma, numeri che rappresentano un'espansione senza precedenti rispetto alle precedenti edizioni. L'Argentina arriva da campione in carica dopo aver vinto l'edizione 2022 in finale contro la Francia, conclusasi ai calci di rigore dopo il rocambolesco 3-3 dei tempi supplementari.

Gli ultimi cinque Mondiali hanno visto vincere quattro nazionali diverse, a dimostrazione di un equilibrio crescente ai vertici del calcio globale: Italia (2006), Spagna (2010), Germania (2014), Francia (2018) e Argentina (2022). Il torneo del 2026 sarà inoltre il primo ad essere organizzato da tre paesi contemporaneamente, una formula che replica solo in parte quanto già sperimentato nel 2002 da Giappone e Corea del Sud.

Per il Messico si tratta della terza volta come nazione ospitante, un record assoluto dopo le esperienze del 1970 e del 1986. Gli Stati Uniti tornano a ospitare il torneo dopo il 1994, mentre il Canada farà il suo debutto assoluto come paese organizzatore. Il Brasile guida l'albo d'oro della competizione con cinque titoli mondiali, davanti a Germania e Italia con quattro successi ciascuna e Argentina con tre.

Le nazionali sudamericane ed europee si sono spartite tutti i 22 titoli finora assegnati: 12 per l'Europa e 10 per il Sud America. Brasile, Germania, Italia e Argentina hanno conquistato complessivamente 16 dei 22 Mondiali, circa il 73 per cento del totale. Il Brasile è l'unica nazionale ad aver partecipato a tutte le edizioni della Coppa del Mondo dal 1930 e nel 2026 raggiungerà quota 23 presenze, un primato assoluto.

I verdeoro vantano anche la migliore percentuale di vittorie nella storia del torneo, con 76 successi in 114 partite giocate. Un dato statistico interessante è che sette delle otto Coppe del Mondo disputate nel continente americano sono state vinte da nazionali CONMEBOL; l'unica eccezione è il 2014, quando la Germania sconfisse l'Argentina nella finale al Maracanã.

La Francia ha raggiunto la finale in quattro delle ultime sette edizioni, mentre l'Argentina potrebbe diventare soltanto la terza nazionale a vincere due Mondiali consecutivi, dopo Italia (1934-1938) e Brasile (1958-1962). L'edizione 2026 potrebbe anche scrivere un nuovo capitolo nella straordinaria rivalità tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Se entrambi prenderanno parte al torneo, diventeranno i primi giocatori nella storia a disputare sei diverse Coppe del Mondo.

Messi detiene già il record di presenze nella competizione con 26 partite giocate ed è a quota 13 gol e otto assist. Un altro gol lo avvicinerebbe al primato di Marcature detenuto dal tedesco Miroslav Klose, fermo a 16. Ronaldo, invece, è l'unico giocatore ad aver segnato in cinque edizioni diverse del Mondiale; Messi, fermo a quattro, potrebbe eguagliarlo nel 2026.

L'argentino condivide con Diego Maradona il record di assist negli ultimi sessant'anni, con otto passaggi decisivi ciascuno; un ulteriore assist lo renderebbe il miglior assist-man assoluto dell'era moderna dei Mondiali. Tra i protagonisti annunciati figura anche Kylian Mbappé, autore di 12 gol nelle ultime due edizioni del torneo, più di qualsiasi altro giocatore in quel periodo.

Il francese è diventato il quinto giocatore a segnare in due finali diverse della Coppa del Mondo, dopo Vavá, Pelé, Paul Breitner e Zinedine Zidane. A soli 27 anni, ha ancora il tempo per inseguire record importanti, come quelli di presenze e di gol. La storia della Coppa del Mondo è ricca di record destinati a rimanere nel tempo. La partita con più gol mai disputata rimane Austria-Svizzera 7-5 del 1954, con 12 reti totali.

Quell'edizione detiene anche il primato di essere la più prolifica di sempre: l'Ungheria segnò 27 gol in cinque partite e la media reti a incontro fu di 5,38, la più alta di sempre. All'estremo opposto si colloca Italia 1990, con appena 2,21 gol a partita. Tra le edizioni recenti, Qatar 2022 ha stabilito il record assoluto di reti segnate in un Mondiale a 32 squadre, con 172 gol complessivi.

Le serie di rigori hanno spesso scritto pagine memorabili della competizione, aggiungendo dramma e epicità a un torneo già carico di storia e tradizione





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