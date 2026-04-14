Mondiale USA: I costi lievitano per i tifosi, esplode la polemica sui prezzi e le restrizioni al Gillette Stadium

Aumentano i costi per i tifosi che parteciperanno al Mondiale negli Stati Uniti, con particolare attenzione al Gillette Stadium. Trasporti, parcheggi e divieto di tailgating scatenano polemiche.

I costi per i tifosi che si preparano a vivere il Mondiale negli Stati Uniti continuano a lievitare, con le ultime notizie che arrivano direttamente dal Gillette Stadium , situato nei pressi di Boston. La competizione calcistica più attesa del pianeta, che si svolgerà tra giugno negli USA , in Messico e in Canada, si preannuncia con prezzi decisamente elevati rispetto alle edizioni passate. L'aumento dei costi non si limita solamente a biglietti e alloggi, ma coinvolge anche i trasporti, creando preoccupazione tra i sostenitori. L'ultima novità, riportata dal The Athletic, riguarda nello specifico il servizio di bus navetta che trasporterà i tifosi allo stadio Gillette. Situato a Foxborough, nel Massachusetts, lo stadio dista circa 45 chilometri da Boston, cuore pulsante della contea di Suffolk e capitale dello stato. Per un viaggio di andata e ritorno in autobus dalla città, i tifosi dovranno mettere in conto una spesa di 95 dollari, equivalenti a circa 80 euro. Un dettaglio che ha sollevato non poche critiche è l'assenza di tariffe agevolate, simili a quelle offerte sui mezzi pubblici convenzionali, per bambini, anziani over 60 o per passeggeri con esigenze di accessibilità. Il Boston Stadium Express, questo il nome del servizio gestito in collaborazione con Yankee Line, prevede di trasportare fino a 10.000 tifosi per ogni partita. La questione dei prezzi è particolarmente sentita, considerando che i biglietti per la navetta da Boston allo Stadio Gillette avevano in passato un costo decisamente inferiore in occasione delle partite dei New England Patriots, la squadra di football americano che gioca nello stesso stadio, o per i concerti che vi si sono svolti. In quei casi, il costo massimo per un viaggio andata e ritorno si aggirava tra i 50 e i 75 euro a persona. Fonti vicine alla FIFA hanno spiegato al The Athletic che l'aumento dei prezzi per la Coppa del Mondo è giustificato dalla maggiore quantità di opzioni e fermate che il servizio navetta dovrà offrire. Per il Mondiale , infatti, sono previste più di 20 fermate di prelievo distribuite in tutta la Greater Boston e nelle aree circostanti. Nonostante ciò, la decisione di far pagare 80 euro a persona per il solo trasporto ha generato malcontento tra i tifosi, soprattutto considerando l'assenza di sconti per determinate categorie. L'aumento dei costi riflette la volontà delle città ospitanti di recuperare le ingenti spese sostenute per l'organizzazione del torneo.

Oltre ai trasporti, anche i costi legati al parcheggio rappresentano un'ulteriore fonte di spesa per i tifosi che si recheranno al Gillette Stadium. Contrariamente a quanto accade di solito durante altri eventi, i parcheggi ufficiali della FIFA non saranno gratuiti. I prezzi per parcheggiare all'interno delle aree designate dalla FIFA saranno particolarmente elevati: durante la fase a gironi, il costo sarà di 175 dollari, mentre per la partita dei quarti di finale il prezzo salirà a 270 dollari, equivalenti a circa 228 euro. Per i veicoli di grandi dimensioni, il costo del parcheggio per il quarto di finale raggiungerà addirittura i 900 euro. Un'altra novità riguarda il divieto di tailgating, una pratica molto diffusa negli Stati Uniti, soprattutto in occasione delle partite di football americano. Il tailgating, che consiste nell'organizzare un picnic e una festa nel parcheggio prima della partita, non sarà consentito durante il Mondiale. Questa decisione, motivata da ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi, che vedono nel tailgating un elemento fondamentale della cultura sportiva americana. L'impatto economico di queste nuove disposizioni si farà sentire non solo sui tifosi, ma anche sull'indotto, con ristoranti e bar che potrebbero risentire del divieto di tailgating e dell'aumento dei costi dei parcheggi. La FIFA, da parte sua, sembra intenzionata a massimizzare i profitti generati dall'evento, anche a scapito del potere d'acquisto dei tifosi e della loro esperienza di partecipazione al torneo.

L'incremento dei costi del Mondiale negli Stati Uniti solleva interrogativi importanti sulla sostenibilità del modello organizzativo e sulla sua capacità di conciliare gli interessi economici con l'entusiasmo dei tifosi. L'alto costo dei trasporti, dei parcheggi e l'assenza di agevolazioni per determinate categorie di persone rappresentano un ostacolo per molti appassionati che vorrebbero vivere l'esperienza del Mondiale. La decisione di vietare il tailgating, un'abitudine radicata nel tessuto sociale americano, potrebbe alienare una parte del pubblico e alterare l'atmosfera festosa che caratterizza solitamente questi eventi. In questo contesto, è fondamentale che gli organizzatori del torneo trovino un equilibrio tra la necessità di generare profitti e l'esigenza di rendere il Mondiale accessibile a un ampio spettro di tifosi. Potrebbe essere utile valutare l'introduzione di tariffe più accessibili per i trasporti pubblici, la creazione di aree dedicate al tailgating in prossimità dello stadio e la definizione di politiche di parcheggio che tengano conto delle diverse esigenze dei tifosi. Solamente attraverso un approccio che valorizza l'esperienza dei tifosi, il Mondiale potrà mantenere il suo appeal e consolidare la sua posizione di evento sportivo più importante del pianeta. Le polemiche sui prezzi e le restrizioni imposte sottolineano l'importanza di una gestione trasparente e responsabile dell'evento, in grado di garantire un'esperienza positiva e indimenticabile per tutti i partecipanti.





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