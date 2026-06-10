Mondiali 2026: 70 italiani tra i convocati, guida il Milan. Serie A serbatoio di talenti per 30 nazioni

Settanta calciatori militanti in Serie A sono stati convocati per i Mondiali 2026, nonostante l'assenza dell'Italia. Analisi dei club più rappresentati, dei giocatori chiave e del ruolo della Serie A nel calcio mondiale, tra critiche e progetti di mercato.

Mancano ormai pochi mesi ai prossimi Campionati del Mondo di calcio e l'attenzione si focalizza sulla rappresentanza italiana, nonostante l' assenza della Nazionale azzurra, non qualificatasi per l' edizione.

Sono ben 70 i calciatori di club italiani convocati dalle rispettive nazionali per la rassegna iridata che si terrà in Nord America nel 2026. Il Milan guida la classifica dei club con 10 rappresentanti, seguito a ruota dall' Atalanta e dall' Inter, entrambe con 7 giocatori selezionati. Tra i volti noti spiccano Luka Modric (Croazia) per l' Atalanta, Mike Maignan e Rafael Leao (rispettivamente Francia e Portogallo) per il Milan, e Lautaro Martinez (Argentina) per l' Inter.

La lista comprende talenti da ogni parte del globo: Charles De Ketelaere (Belgio), Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina), Odilon Kossounou (Costa d' Avorio), Mario Pasalic (Croazia), Kamaldeen Sulemana (Ghana), Marten De Roon (Olanda) e Isak Hien (Svezia) sono solo alcuni dei nomi che animeranno i mondiali con colori italiani. Oltre ai big, figurano giovani promesse e giocatori di nicchia come Koni De Winter (Belgio), Alexis Saelemaekers (Belgio), Pervis Estupinan (Ecuador), Adrien Rabiot (Francia), Santiago Gimenez (Messico), Ardon Jashari (Svizzera) e il talento americano Christian Pulisic.

Una presenza massiccia che testimonia il peso della Serie A nel panorama calcistico mondiale, nonostante le critiche al campionato per la mancanza di fantasia e coraggio nelle scelte di mercato, come sottolineato da alcune analisi. Il dibattito ruota anche intorno ai big club: l' Inter dovrà gestire le voci su un possibile addio di Bastoni, con il suo agente che rassicura i tifosi sulla sua permanenza, mentre le operazioni di mercato di Milan e Atalanta tengono banco.

Parallelamente, il calcio italiano è scosso da vicende extra campo, come la rivoluzione culturale al Milan e le incomprensioni tra Inter e Atalanta, che però mantengono buoni rapporti istituzionali. Non mancano le voci su possibili trasferimenti estivi: il Napoli e l' Atalanta non sono riusciti a chiudere per Butez e Da Cunha, che restano al Como, mentre il Milan valuta il ritorno di Tare, che si è detto in colpa per la mancata qualificazione alla Champions.

Il futuro del Genoa e le parole di Corvino sul Lecce completano il quadro di un mercato in fermento. Sul fronte nazionali, l' Italia Under 21 (o selezioni giovanili) ha espresso orgoglio per la prestazione e guarda con fiducia agli spareggi di ottobre, mentre le qualificazioni dei mondiali 2026 hanno già emesso alcuni verdetti: Danimarca, Francia e Spagna sono le prime europee qualificate in Brasile.

Il mondiale, quindi, sarà una festa del calcio globale con una forte impronta italiana, segno che il nostro campionato rimane un serbatoio di talenti ambiti da tutte le selezioni. La speranza per i tifosi azzurri è che questa rappresentanza possa essere un balsamo dopo la delusione per la mancata qualificazione della Nazionale maggiore, e che i giocatori possano tornare ai loro club con nuove motivazioni.

La Serie A, tra critiche e elogi, si prepara così a un'estate calda, tra mondiali e mercato, con il suo patrimonio di calciatori che indosseranno le maglie di 30 nazionali diverse, un record che parla da solo





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