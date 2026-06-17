Mondiali 2026: Argentina batte Algeria 3-0 con tripletta di Messi, che eguaglia il record di gol. Norvegia travolge l'Iraq 4-1

L'Argentina vince 3-0 contro l'Algeria grazie a una tripletta di Lionel Messi, che diventa il miglior marcatore della storia dei Mondiali con 16 gol, eguagliando Klose, e partecipa al suo sesto Mondiale. La Norvegia batte l'Iraq 4-1 e guida il Gruppo I.

Nella prima giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026, l' Argentina ha dominato l'Algeria con un netto 3-0, in una partita che resterà nella storia per la prestazione del capitano Lionel Messi .

L'asso argentino, ormai 38enne, ha realizzato una tripletta (al 17', 60' e 76') che non solo ha garantito i tre punti alla sua squadra nel Gruppo J, ma lo ha anche proiettato nell'olimpo del calcio mondiale. Con queste tre reti, Messi ha eguagliato il record di 16 gol in Coppa del Mondo detenuto dal tedesco Miroslav Klose, diventando il miglior marcatore di sempre della competizione.

Inoltre, scendendo in campo dal primo minuto, è diventato il primo giocatore nella storia a partecipare a sei diverse edizioni dei Mondiali, dal 2006 al 2026, un traguardo che sottolinea la sua longevità e costanza ai massimi livelli. La partita si è disputata a Kansas City, davanti a un pubblico entusiasta che ha celebrato ogni sua giocata. Nel frattempo, nel Gruppo I, la Norvegia ha impressionato battendo l'Iraq per 4-1 al Boston Stadium di Foxborough, Massachusetts.

Gli scandinavi, guidati dal talento di Erling Haaland, hanno mostrato un gioco offensivo e concreto. Haaland ha aperto le marcature al 29', ma l'Iraq ha pareggiato dieci minuti dopo con Ayman Hussein.

Tuttavia, la Norvegia ha ripreso il comando grazie a un altro gol di Haaland al 43'. Nella ripresa, la squadra ha allungato il vantaggio con Leo Skiri Ostigard al 76' e con Kristian Thorstvedt in pieno recupero al 97'. Con questa vittoria, la Norvegia guida il Gruppo I, seguita dalla Francia, che ha battuto il Senegal 3-1, mentre l'Iraq è terzo. La prestazione della Norvegia conferma le aspettative di una squadra in crescita, capace di competere ai massimi livelli internazionali.

Oltre ai record di Messi, il Mondiale 2026 sta regalando emozioni e sorprese. La partecipazione del fuoriclasse argentino al suo sesto torneo iridato è un evento senza precedenti, che lo pone al di sopra di ogni altra leggenda del calcio. Anche Cristiano Ronaldo, altro gigante del calcio mondiale, si prepara a scendere in campo con il Portogallo contro la Repubblica Democratica del Congo a Houston, eguagliando così il traguardo di sei Mondiali.

Intanto, la competizione prosegue con partite avvincenti e giocatori pronti a scrivere nuove pagine di storia. L'Argentina, campione del mondo in carica, parte con il piede giusto, ma la strada verso il titolo è ancora lunga e piena di ostacoli. I tifosi di tutto il mondo attendono con ansia le prossime sfide, che promettono spettacolo e grandi emozioni





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