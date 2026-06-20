Mondiali 2026: Brasile, Marocco e Paraguay vincono nelle seconde giornate dei gironi

Le principali nazionali hanno conquistato vittorie importanti nella fase a gironi dei Mondiali 2026. Il Brasile si sblocca con un 3-0 contro Haiti, il Marocco batte la Scozia e il Paraguay supera la Turchia in dieci uomini. Oggi tocca a Olanda, Svezia, Germania e Costa d'Avorio.

Nella seconda giornata dei gironi C e D dei Mondiali 2026 , si sono disputate partite decisive per il prosieguo della competizione. Il Brasile ha ottenuto la sua prima vittoria in questo Mondiale, sconfiggendo Haiti con un netto 3-0.

La squadra di Carlo Ancelotti ha dominato l'incontro, aprendo le marcature con due gol di Cunha, al 24' e al 36' del primo tempo, e arrotondando il punteggio con una rete di Vinicius al 48'. Nella prima frazione di gioco, Raphinha ha subito un infortunio muscolare ed è stato sostituito da Rayan. Questa vittoria è fondamentale per il Brasile, che ora guarda con ottimismo alla qualificazione agli ottavi di finale.

Nel girone C, il Marocco ha conquistato tre punti preziosi battendo la Scozia 1-0. L'unico gol della partita è stato segnato da Saibari dopo soli due minuti di gioco, una partenza fulminea che ha permesso ai marocchini di gestire il vantaggio e di infliggere una sconfitta agli scozzesi. Nel girone D, il Paraguay ha compiuto un'impresa sconfiggendo la Turchia per 1-0 nonostante abbia trascorso l'intera ripresa in inferiorità numerica.

Il cartellino rosso mostrato ad Almiron, reo di aver coperto la bocca con una mano mentre dialogava con un avversario, ha complicato notevolmente la situazione dei paraguaiani, ma la squadra ha resistito stoicamente, portando a casa una vittoria sorprendente che alimenta le speranze di qualificazione. Oggi l'attenzione si sposta sui gironi E e F. L'Olanda affronta la Svezia in un match che promette spettacolo, mentre stasera la Germania scende in campo contro la Costa d'Avorio.

Completa il programma la sfida tra Ecuador e Curaçao, partita che potrebbe risultare decisiva nella corsa alla qualificazione in quel gruppo





SkyTG24 / 🏆 31. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mondiali 2026 Brasile Marocco Paraguay Gironi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Come vedere Scozia-Marocco in Coppa del Mondo 2026: orario, formazione e VPNLa partita tra Scozia e Marocco del Gruppo C della Coppa del Mondo 2026 si gioca venerdì 19 giugno al Gillette Stadium di Foxborough. Entrambe le squadre arrivano con risultati positivi dalla prima giornata: la Scozia ha vinto 1-0 contro Haiti, il Marocco ha pareggiato 1-1 contro il Brasile. Articolo con info su orario, formazioni e come superare le restrizioni geografiche usando una VPN.

Read more »

Pronostico Scozia-Marocco, quote 2ª giornata Mondiali 2026Pronostico Scozia-Marocco quote analisi statistiche precedenti 2ª giornata Mondiali 2026 in programma venerdì 19 giugno a mezzanotte

Read more »

Le partite di oggi ai Mondiali 2026: Usa-Australia, Scozia-Marocco, Brasile-Haiti, Turchia-ParaguayProsegue il secondo turno dei gironi. Il Brasile chiamato a reagire dopo il pari all'esordio, partita già da dentro o fuori per la Turchia di Montella. Il Marocco in cerca di conferme

Read more »

Brasile vs Haiti: dove vedere in TV e streaming, orario e formazioni | Mondiali 2026Tutto quello che devi sapere su Brasile vs Haiti ai Mondiali 2026: dove vedere la partita in diretta TV e in streaming, orario di calcio d'inizio, formazioni probabili e ultime notizie.

Read more »