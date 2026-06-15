Mondiali 2026: Capo Verde ferma la Spagna sullo 0-0, impresa degli africani

Esordio deludente per la Spagna, campione d'Europa, che pareggia 0-0 contro Capo Verde nel gruppo H. Nonostante l'ingresso di Yamal, Williams e Merino, gli iberici non sfondano la difesa avversaria. I capoverdiani conquistano un punto storico.

La nazionale spagnola, campione d'Europa in carica e grande favorita del girone H, ha esordito con un deludente pareggio a reti inviolate contro il sorprendente Capo Verde .

La partita, giocata all'Atlanta Stadium, ha visto gli spagnoli incapaci di sfondare la solida difesa avversaria, nonostante l'ingresso tardivo di stelle come Lamine Yamal, Nico Williams e Mikel Merino, tutti reduci da infortuni. Il risultato premia l'abnegazione e il coraggio della selezione capoverdiana, che ha conquistato un punto storico contro una delle favorite del torneo. Il primo tempo è stato soporifero, con la Spagna che ha faticato a creare occasioni degne di nota.

Il pressing alto non è stato contemplato e per i primi quaranta minuti l'ex colonia portoghese ha fatto un figurone, con il portiere quarantenne Vozinha che ha controllato bene le operazioni. L'ex laziale Jovane Cabral si è prodigato sulla fascia, mentre l'attaccante Livramento (di proprietà del Verona) ha provato a mettere in difficoltà la coppia centrale formata da Laporte e Cubarsi, ma senza successo.

La Spagna si è svegliata solo dopo la pausa per il cooling break: al 40' Ferran Torres ha colpito una traversa su azione Rodri-Cucurella, poi Oyarzabal ha visto la sua conclusione deviata da Vozinha. Ancora Ferran, imbeccato da Cucurella, ha trovato il portiere sulla sua strada al 45', mentre al 48' Laporte ha costretto Vozinha a un altro intervento su colpo di testa.

Nella ripresa, ci si aspettava un cambio di marcia degli europei, ma la manovra è rimasta di piccolo cabotaggio. De La Fuente, tecnico con una striscia di 31 risultati utili consecutivi, ha deciso di inserire dopo il secondo cooling break le tre carte pesanti: Yamal, Merino e Nico Williams.

Tuttavia, l'ansia non ha prodotto ritmi più elevati e Capo Verde, con maggiore fatica, è riuscita a chiudere tutti i varchi. Al 90' Unai Simon ha dovuto bloccare una conclusione di Borges, dimostrando che la squadra di Bubista, il tecnico meno pagato dei mondiali, non ha rubato nulla. Il pareggio sa di sconfitta per la Spagna, che perde colpi anche a centrocampo: Rodri è sembrato l'ombra del campione di Guardiola, Gavi è stato evanescente, solo Pedri ha portato qualche idea.

In attacco, Oyarzabal ha sbagliato tutto e Ferran Torres ha colpito solo una traversa. La strada per il titolo si fa in salita, con le premesse che appaiono buie nonostante il torneo sia ancora lungo. Per Capo Verde, invece, è un risultato memorabile che fa ben sperare per il prosieguo della competizione





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