La prima giornata dei gironi del mondiale si è chiusa con due match disputati nella notte tra mercoledì e giovedì. La squadra allenata da Cannavaro ha subito una sconfitta amara, mentre il Ghana ha ottenuto una vittoria importante.

Mondiali 2026 , esordio amaro per Cannavaro : Uzbekistan sconfitto 3-1 dalla Colombia . Il Ghana batte Panama 1-0. La prima giornata dei gironi del mondiale si è chiusa con due match disputati nella notte tra mercoledì e giovedì.

Una partita del gruppo K dei Mondiali 2026, giocata a Città del Messico, ha visto le reti realizzate da Daniel Munoz al '40, pareggio della squadra allenata da Cannavaro con una rete di Fayzullaev al '59, e poi gol decisivi di Luis Diaz al '64 e di Campaz al '98. Il Ghana batte Panama 1-0 in una partita del gruppo L dei Mondiali 2026, giocata a Toronto.

La rete decisiva è stata segnata nel recupero, al 95/o, da Caleb Yirenkyi su assist di Brandon Thomas-Asante. Mentre in Italia, l'ondata di caldo sta per arrivare: temperature fino a 39 gradi e notti tropicali. Quali sono le città da bollino rosso, i giorni peggiori





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