Mondiali 2026: Francia batte Senegal 2-0, doppietta di Mbappé

La Francia supera il Senegal all'esordio nei Mondiali 2026 grazie a una doppietta di Kylian Mbappé, che diventa il miglior marcatore francese di sempre. La partita, caratterizzata da caldo e polemiche, vede i Bleus dominare ma soffrire nel primo tempo.

La prima partita del Gruppo I dei Mondiali 2026 si è conclusa con una vittoria della Francia sul Senegal , con un netto 2-0 che porta la firma di Kylian Mbappé .

L'attaccante del Real Madrid ha segnato una doppietta, diventando il miglior marcatore francese di tutti i tempi con 58 gol in 99 presenze, superando Thierry Henry. Mbappé sale anche sul podio dei migliori marcatori in Coppa del Mondo, dietro a Miroslav Klose e Ronaldo. Il match, giocato sotto un caldo asfissiante che superava i 32 gradi, ha visto una Francia dominante ma non senza difficoltà, soprattutto nel primo tempo quando il Senegal ha colpito un palo con Mané.

La partita è stata caratterizzata da un primo tempo in cui la Francia ha faticato a trovare la via del gol, nonostante il possesso palla. Al 25', un errore di Mbappé ha permesso a Diouf di lanciare Mané in contropiede, ma il suo sinistro ha colpito il palo e poi il tacco di Maignan. La Francia ha risposto con un cross di Dembelé che Koulibaly ha deviato in angolo.

Nel secondo tempo, le polemiche per un rigore non concesso a Mbappé hanno animato la panchina francese, ma la stella del Real Madrid si è riscattata al 65', raccogliendo un passaggio filtrante di Olise e siglando il suo 77° gol in nazionale, eguagliando Olivier Giroud. La rete ha sbloccato la partita e scatenato l'esultanza di Deschamps. Il Senegal ha provato a reagire, con Jackson che ha segnato un gol annullato per fuorigioco.

Al 72', Barcola ha raddoppiato con un destro preciso. Nel recupero, di otto minuti, Mbappé ha incantato con una giocata da fuoriclasse, diventando l'unico a segnare una doppietta nella partita. Il ct francese Deschamps, che ha annunciato l'addio alla panchina dei Bleus dopo questo Mondiale, punta a raggiungere la quarta finale consecutiva, un traguardo mai raggiunto da nessuna nazionale. La vittoria dà tranquillità alla Francia in vista della prossima sfida contro la Norvegia.

Il difensore senegalese Koulibaly ha dichiarato: 'Non giocavo da due mesi e non è stata facile, ora dovremo fare punti con la Norvegia'. Mbappé ha aggiunto: 'Vincere la prima partita è importante, ma non è decisivo. Giochiamo per fare la storia del nostro paese.





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