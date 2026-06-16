La prima serata dei Mondiali 2026 vede in campo Francia e Argentina, rispettivamente contro Senegal e Algeria. Parallelamente, il calciomercato infiamma la Serie A con cambi di allenatori e numerose trattative, tra cui le ufficialità di Sarri all'Atalanta e Zaniolo all'Udinese, e le mosse dei top club europei.

La serata di oggi segna l'inizio del percorso della Francia , che affronta il Senegal in un match che ricorda il loro storico incontro ai Mondiali del 2002.

A seguire, dopo la sfida tra Iraq e Norvegia, scenderà in campo l'Argentina, detentrice del titolo mondiale, che giocherà la sua prima partita del girone contro l'Algeria. Intanto, si diffonde la storia di Vozinha, il portiere di Capo Verde diventato un eroe; suo padre racconta che il nome Josimar gli è stato dato in onore di un gol segnato da un calciatore brasiliano.

Amad Diallo, passato dai campionati dilettantistici in Emilia ai Mondiali, riceve un omaggio dal 'Boca Barco', il gruppo di ultras della sua ex squadra. Nel calcio italiano, la Serie A vede la conclusione della 'valzer' degli allenatori, ma il mercato dei tecnici è vivace anche all'estero: Real Madrid e Sporting CP hanno già chiuso quattro acquisti a testa, mentre il Bayern Monaco è in procinto di finalizzare operazioni per oltre 100 milioni di euro.

In Premier League, le mosse sono altrettanto agguerrite. Un'altra panchina di Serie A trova ufficialmente il suo nuovo allenatore: Maurizio Sarri è stato annunciato dall'Atalanta. Denzel Dumfries, nel salutare l'Inter, ha dichiarato che il club gli rimane nel cuore e ha ringraziato i tifosi, ma ha evitato di rispondere a domande su un possibile interessamento del Real Madrid. Nicolò Zaniolo è ufficialmente un giocatore dell'Udinese: il riscatto dal Galatasaray è stato completato e ha firmato un rinnovo fino al 2029.

Nel frattempo, il Como valuta la possibile partenza di un suo giocatore importante nell'estate. Per il centrocampo del Venezia spunta la nuova idea di Kozlowski, che attualmente gioca nel Gaziantep. Il Bologna sta valutando un nuovo difensore e guarda alla vicina Parma, dove il giocatore Circati è molto apprezzato. Grosseto ha scelto Cristiano Lucarelli come nuovo allenatore dopo la partenza di Indiani, con un accordo ormai vicino.

Il Bari ha ottenuto il via libera per l'iscrizione grazie alla firma del sindaco Leccese, che ha autorizzato l'utilizzo dello stadio San Nicola. La Ternana Women ha confermato il rinnovo di Regazzoli con un contratto annuale più opzione.

Infine, un'analisi attenta riguarda il Milan, che si trova in una situazione delicata e potrebbe affidarsi a un altro allenatore portoghese, mentre il club è nelle mani di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com, per il quale gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari





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