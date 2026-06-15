Mondiali 2026, Gruppo H: Spagna contro Capo Verde all'esordio. Le ultime news e le formazioni

La Spagna, campione d'Europa in carica, esordisce nel gruppo H dei Mondiali FIFA 2026 contro Capo Verde. Analisi, formazioni, statistiche e obiettivi delle due nazionali alla vigilia della partita ad Atlanta.

Il gruppo H dei Mondiali di Calcio FIFA 2026 vede scendere in campo la Spagna , campione d'Europa in carica, contro Capo Verde . La partita, in programma ad Atlanta con calcio d'inizio alle 18, rappresenta l'esordio per entrambe le nazionali in questo girone.

Il selezionatore spagnolo, Luis de la Fuente, ha scelto di puntare sul tridente offensivo composto da Ferran Torres, Mikel Oyarzabal e Gavi. Dal canto suo, la formazione capoverdiana, guidata da Bubista, affida il ruolo di punta di riferimento a Nuno Livramento. La sfida assume un'importanza particolare per la Spagna, che cerca di confermare il proprio status di favorita dopo la vittoria dell'ultimo Europeo.

Per Capo Verde, invece, si tratta della seconda partecipazione assoluta ai Mondiali, dopo l'esordio nel 2022, con l'obiettivo di relievare l'impresa del Ghana del 2006, primo paese africano a superare il girone all'esordio. La Spagna, che ha chiuso al primo posto il girone E di qualificazione UEFA davanti alla Turchia, partecipa per la 17^ volta al torneo e per la 13^ volta consecutiva, una striscia seconda solo a quella della Germania (19).

L'unico successo Mondiale risale al 2010, quando gli iberici raggiunsero le semifinali, un traguardo che rimane l'unico nelle ultime 14 partecipazioni. Negli ultimi sei match giocati nella competizione, la Spagna ha conquistato una sola vittoria (il 7-0 contro la Costa Rica nel 2022), quattro pareggi e una sconfitta.

Il trionfo all'Europeo 2024 proietta gli spagnoli verso un duplice obiettivo: detenere simultaneamente i trofei di EURO e Mondiale, un'impresa riuscita in passato solo a Germania Ovest (1972-1974), Francia (1998-2000) e alla stessa Spagna (2008-2010-2012). Le credenziali della Roja sono supportate da statistiche solide: nella fase di qualificazione a Euro 2026, la Spagna ha registrato una media di 9.7 tiri nello specchio a partita, la più alta tra tutte le nazionali.

Capo Verde, invece, è la 14^ nazionale africana a qualificarsi per la Coppa del Mondo. Gli Squali blu hanno ottenuto il primato nel girone CAF davanti al Camerun, con una sola sconfitta (proprio contro i Leoni Indomabili, 4-1 in trasferta) e la differenza reti più bassa tra le qualificate africane (+8).

Dopo un avvio negativo nelle qualificazioni (una vittoria, un pareggio, una sconfitta nelle prime tre gare), la squadra ha invertito la rotta, raggiungendo la fase a eliminazione diretta in tre delle quattro partecipazioni alla Coppa d'Africa, con i migliori risultati nei quarti di finale del 2013 e del 2023. Il dualismo tra le due squadre trova un interessante parallelo anche a livello individuale.

Dani Olmo, autore del gol decisivo nella finale di EURO 2024, è uno dei soli tre giocatori a aver partecipato a dieci o più reti nelle qualificazioni UEFA a Euro 2026 (6 gol e 4 assist), dietro solo a Erling Haaland (18) e Memphis Depay (12). Olmo ha segnato quattro reti nelle ultime cinque partite di qualificazione, aprendo le marcature in tre occasioni, inclusa la fondamentale vittoria per 1-0 in casa contro il Camerun.

La partita, quindi, si preannuncia come un test significativo per entrambe le formazioni: la Spagna per continuare la striscia di dominanza continentale e广 internazionale, Capo Verde per scrivere un'altra pagina di storia del calcio africano. Il fischio d'inizio ad Atlanta segnerà il primo passo di un girone che si preannuncia equilibrato e combattuto





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