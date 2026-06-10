Mondiali 2026: il maltempo minaccia le partite, la Fifa trema

Le partite dei Mondiali 2026 rischiano sospensioni e rinvii a causa di temporali e fulmini. Il protocollo americano prevede l'interruzione se un fulmine cade entro 12,7 km dallo stadio. Diverse città ospitanti sono a rischio, e la Scozia è la nazionale più preoccupata.

I Mondiali 2026, che si terranno tra Stati Uniti, Canada e Messico, sono già nel mirino delle previsioni meteorologiche. Secondo fonti vicine alla Fifa , diverse partite del torneo, incluse le due finali e la gara inaugurale, rischiano di essere sospese o rinviate a causa di possibili violenti temporali.

Il problema è particolarmente sentito in alcune città statunitensi come Atlanta, Houston, Dallas, Boston, Kansas City, Miami e East Rutherford, ma anche a Città del Messico e nell'area di Monterrey, in Messico. La Fifa trema e prega, soprattutto per le partite decisive della fase a gironi che si giocheranno in contemporanea: se una viene interrotta, per regolamento potrebbe essere sospesa anche l'altra, creando un effetto domino difficile da gestire. Il protocollo anti-tempesta in vigore negli Stati Uniti è molto rigido.

Non appena viene rilevato un fulmine nel raggio di 12,7 chilometri dallo stadio, la partita viene immediatamente interrotta. Tutti i giocatori devono abbandonare il campo e i tifosi sono invitati a cercare riparo al coperto. Da quel momento scatta un conto alla rovescia obbligatorio di 30 minuti. Se nel frattempo un altro fulmine cade nelle vicinanze, il timer riparte da capo.

Questo meccanismo può portare a ritardi anche molto lunghi, come dimostrato dall'edizione 2025 del Mondiale per club: ben 6 partite subirono interruzioni a causa del maltempo. Una delle più memorabili fu tra Benfica e Auckland City a Orlando, sospesa per due ore e mezza alla fine del primo tempo. Un altro caso eclatante riguarda la sfida tra Benfica e Boca Juniors, fermata al 56' per 40 minuti a causa di un nubifragio.

Ma il record spetta alla gara tra Benfica e Al Hilal, durata complessivamente 4 ore e 38 minuti: sospesa sull'1-0 all'86', ripresa dopo 1 ora e 53 minuti senza che alcuna tempesta si abbattesse sullo stadio, terminò 4-1 ai supplementari con un gol su rigore di Di Maria in pieno recupero. Le città più a rischio per i Mondiali 2026 sono Atlanta, Houston e Dallas, ma queste dispongono di stadi con tetti fissi o retrattili che possono offrire riparo immediato.

Più problematiche sono invece Boston (che gioca a Foxborough), Kansas City, Miami e East Rutherford, prive di copertura totale. A Città del Messico e Guadalupe, vicino Monterrey, il rischio di temporali è alto, ma gli impianti sono all'aperto.

Tra tutte le nazionali, la Scozia è quella che trema di più: le sue tre partite del girone sono tutte in zone critiche: contro Haiti il 14 giugno a Foxborough, contro il Marocco il 19 giugno sempre a Foxborough, e contro il Brasile il 24 giugno a Miami. Il calendario completo delle gare a rischio include anche Messico-Sudafrica l'11 giugno a Città del Messico, Brasile-Marocco il 13 giugno a East Rutherford, Svezia-Tunisia il 15 giugno a Guadalupe, Arabia Saudita-Uruguay il 15 giugno a Miami, e molte altre.

La Fifa ha già predisposto un piano di emergenza per eventuali rinvii: a causa del calendario ristretto, le partite sospese verranno recuperate il giorno successivo ripartendo dal minuto in cui erano state interrotte. Questo scenario, però, creerebbe inevitabili problemi logistici per le squadre e i tifosi, costretti a modificare i propri programmi. La speranza è che il meteo sia clemente, ma la storia recente non lascia ben sperare





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