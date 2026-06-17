Mondiali 2026 in Messico: Passione popolare e costo proibitivo creano divisione sociale

Nonostante il ritorno dei Mondiali in Messico dopo 40 anni, molti tifosi si sentono esclusi a causa dei prezzi elevati dei biglietti e delle restrizioni imposte dalla FIFA che limitano le proiezioni pubbliche, innescando critiche sulla mercificazione dell'evento e sulla perdita dello spirito popolare.

Il periodo dei Mondiali di calcio riporta in Messico un mix di emozioni contrastanti, tra passione e esclusione. Nato nel 1986, l'ultima volta che il Messico ha ospitato la Coppa del Mondo, Eduardo Marin ama scherzare dicendo di aver misurato la vita non in anni, ma in tornei di calcio.

Nel 1994, da bambino, guardò con la famiglia l'eliminazione del Messico ai rigori contro la Bulgaria. Nel 2006, ormai al college, Marin ricorda lo strazio del gol di Maxi Rodriguez nella partita di ritorno contro l'Argentina, che eliminò una delle migliori squadre messicane degli ultimi anni. Nel 2018, nei primi trent'anni, Marin e otto amici dipinsero un pullman con i colori verde, bianco e rosso del Messico e percorsero la strada dalla Germania alla Russia per sostenere 'El Tri'.

Il pullman apparve sui canali televisivi di tutto il mondo e diede al gruppo, per un momento, notorietà virale. Oggi Marin non assiste a nessuna partita e il pullmastro è fermo. I prezzi dei biglietti, dice, sono schizzati oltre il raggiungibile e l'atmosfera è diversa dallo spirito popolare e di 'tutto è possibile' che ricordava da giovane.

'Prima era per la gente', afferma, descrivendo quello che vede come un cambiamento verso un evento più elitario, simile alla Formula Uno. Marin ha speso circa 5.000 dollari per il viaggio in Russia, biglietti inclusi per tre partite. Per questo torneo, alcuni tifosi hanno pagato quella cifra per un solo biglietto per la partita d'esordio del Messico contro il Sudafrica. In tutto il Messico, il sentimento di Marin è ampiamente condiviso.

Nonostante la Coppa del Mondo torni nel paese dopo quattro decenni, molti messicani sostengono di sentirsi esclusi, tenuti lontano dallo stadio dai prezzi, costretti a pagare costosi abbonamenti televisivi e vincolati da restrizioni normative che hanno limitato il numero di bar - specialmente nelle zone meno benestanti - che trasmettono le partite. Le tensioni sono esplose anche per i tentativi di abbellire le città ospitanti per i tifosi visitatori.

A Città del Messico i residenti hanno criticato la dipintura di assolotti, la graziosa salamandra autoctona, su murales e persino sui vagoni della metropolitana. Intorno a Monterrey, le autorità hanno eretto muri lungo le strade che portano allo stadio e all'aeroporto, nascondendo alla vista i quartieri poveri.

'Non vogliono che nessuno ci veda', dice San Juanita Barrera, 71 anni, residente da tempo del quartiere Nuevo San Rafael. Il Messico ospiterà solo 13 delle 104 partite del Mondiale, con la parte del leone giocata negli Stati Uniti. Per tifosi di lunga data come Ricardo Arafat Garcia Tagle, un grafico animatore di 42 anni del popolare quartiere di Coapa a Città del Messico, questo squilibrio fa male.

'Quando hanno detto 13 partite, è sembrato un insulto', ha detto nel suo appartamento mentre guardava la partita della fase a gironi tra Brasile e Marocco. 'Tra i tre paesi - Messico, Stati Uniti e Canada - questo è il paese del calcio! '. Il costo della visione domestica è anch'esso schizzato.

A differenza dei tornei passati, trasmessi in chiaro, ora molte partite richiedono un abbonamento a pagamento. Nei luoghi della manifestazione le cose sono ancora più inaccessibili. Per la partita d'apertura a Città del Messico, i tifosi allo stadio Azteca hanno pagato tra 3.000 e 5.000 dollari per un biglietto. Significa quasi dieci mesi di stipendio medio di un lavoratore messicano.

La FIFA ha difeso i prezzi, affermando che sono in linea con altri grandi eventi sportivi. La prossima partita del Messico è il 18 giugno contro la Corea del Sud a Guadalajara. Il governo messicano, interpellato sui prezzi elevati, ha dichiarato che sono stati organizzati schermi pubblici gratuiti in tutto il paese.

Al Salon Casino, un'osteria storica nel quartiere Doctores di Città del Messico, il gestore Luis Bernot ha detto che preparare il bar per il torneo ha significato navigare in un labirinto di restrizioni imposte dalla FIFA, l'organo di governo del calcio internazionale. Il bar si era sempre affidato allo sport per attirare la folla, ma quest'anno, dice Bernot, il suo team ha dovuto ridisegnare più volte il materiale promozionale man mano che emergevano nuove regole, tra cui il divieto di usare termini come 'Coppa del Mondo' o immagini associate al torneo.

All'esterno dell'osteria, un cartello ora recita: 'Il calcio si vive e si beve', insieme a un pallone da calcio coperto da bandiere internazionali, un uso attento di vocabolario e immagini non vietato dai detentori dei diritti.

'Vogliono profittare di tutto', dice Bernot della FIFA: è la fotografia di un mondiale vissuto come evento esclusivo e lontano dalla gente comune, nonostante l'entusiasmo popolare continui a manifestarsi nelle strade e nei quartieri





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