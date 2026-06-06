Mondiali 2026: Interrogatorio per l'iracheno Hussein all'aeroporto di Chicago, fotografo della nazionale respinto

Il capitano e attaccante dell'Iraq, Aymen Hussein, è stato trattenuto per ore a Chicago. Mentre lui è stato poi fatto entrare, il fotografo della squadra è stato rispedito indietro, a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali co-organizzati dagli USA.

Il capitano della nazionale irachena di calcio, Aymen Hussein , è stato trattenuto e sottoposto a un interrogatorio di quasi sette ore all'aeroporto internazionale O'Hare di Chicago subito dopo l'arrivo della squadra nella notte tra venerdì e sabato.

A renderlo noto è stato un funzionario del Comitato Olimpico iracheno con stretti contatti all'interno del team. A quanto riferito, il giocatore, vera e propria icona per il paese poiché autore del gol che ha sancito la qualificazione ai Mondiali, è stato alla fine autorizzato a entrare nel territorio statunitense, ma non altrettanto è avvenuto per il fotografo ufficiale della nazionale, Talal Salah, che dopo oltre dieci ore di detenzione e analoghi controlli telefonici, ha ricevuto un diniego di ingresso.

Le autorità USA per l'Immigrazione e la Sicurezza Interna non hanno commentato la vicenda, che intanto aveva già trovato ampio spazio sui media iracheni. L'accaduto si è verificato a pochi giorni dall'inizio della competizione, co-organizzata da Stati Uniti, Canada e Messico, e mentre all'aeroporto un gruppo di tifosi si era radunato per dare il benvenuto alla squadra, come documentato da video sui social.

Hussein, trentenne, è il fulcro di un attacco che comprende anche Ali Al-Hamadi dell'Ipswich Town e i promettenti Ali Jassim e Youssef Amyn





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