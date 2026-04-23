Mondiali 2026: Iran a rischio, l'Italia spera in un ripescaggio

La proposta di escludere l'Iran dalla Coppa del Mondo 2026 a causa delle tensioni con gli Stati Uniti apre uno spiraglio per un possibile ripescaggio dell'Italia, ma la decisione finale spetta alla Fifa.

L'ambasciata iraniana a Roma ha espresso forte disappunto in seguito alle notizie diffuse dal Financial Times riguardo a una proposta avanzata da Paolo Zampolli, inviato speciale del presidente Trump.

La proposta suggerirebbe l'esclusione della nazionale iraniana di calcio dalla Coppa del Mondo, a causa delle tensioni in corso tra Stati Uniti e Iran, a favore dell'inclusione dell'Italia. Teheran ha reagito con fermezza, sottolineando che 'il calcio appartiene ai popoli, non ai politici'. L'ambasciata ha evidenziato come l'Italia abbia costruito il suo prestigio calcistico attraverso il merito sportivo, non grazie a manovre politiche.

La proposta di escludere l'Iran è stata definita una dimostrazione di 'bancarotta morale' da parte degli Stati Uniti, che temono persino la competizione con una squadra giovanile iraniana. Paolo Zampolli ha confermato di aver suggerito a Trump e al presidente della Fifa, Gianni Infantino, di considerare l'inclusione dell'Italia nel torneo, ospitato dagli Stati Uniti, in virtù dei suoi quattro titoli mondiali.

La situazione è complicata dalla guerra tra Stati Uniti e Iran, attualmente in una fase di tregua, che mette a rischio la partecipazione iraniana. Il commissario tecnico dell'Iran, Amir Ghalenoei, si è dichiarato ottimista sulla partecipazione, auspicando che la volontà divina permetta alla squadra di essere presente.

Tuttavia, la decisione finale spetta al governo iraniano, che in passato ha espresso il rifiuto di giocare negli Stati Uniti, ma si è detto disponibile a partecipare se le partite del suo girone fossero state spostate in Messico, richiesta finora respinta dalla Fifa. Molto dipenderà dall'evoluzione del conflitto in Medio Oriente e dal rispetto del cessate il fuoco. Il ministro dello Sport iraniano, Ahmad Donyamali, ha espresso ottimismo sulla partecipazione, a condizione che la situazione si normalizzi.

In caso di forfait dell'Iran, la Fifa potrebbe decidere autonomamente il sostituto, in base all'articolo 6.7 del regolamento. Il ranking dell'Italia, attualmente 12esima, potrebbe favorire gli azzurri, ma al momento questa possibilità appare remota. Il posto vacante sarebbe probabilmente occupato da un'altra squadra asiatica, come l'Iraq, che si è già qualificato, o gli Emirati Arabi Uniti, eliminati dall'Iraq.

La Fifa sta valutando anche l'organizzazione di un super playoff intercontinentale tra le nazionali escluse, con la possibile partecipazione di Italia e Danimarca (le migliori squadre europee non qualificate) e altre squadre asiatiche. Questo playoff, simile a quello organizzato per il Mondiale per Club, potrebbe offrire all'Italia un'ulteriore opportunità di qualificarsi. La decisione finale spetta comunque alla Fifa, che valuterà come riempire il vuoto nel girone G, tenendo conto di diversi fattori





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