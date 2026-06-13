Mondiali 2026, Iran-Nuova Zelanda: una partita condizionata da tensioni geopolitiche

L'Iran esordisce contro la Nuova Zelanda a Los Angeles in una sfida che va oltre il campo, segnata dalle tensioni USA-Iran e dalla diaspora iraniana. Entrambe le squadre cercano una storica qualificazione agli ottavi.

L' Iran esordisce nel Mondiale di calcio FIFA 2026 nel Gruppo G affrontando la Nuova Zelanda lunedì a Los Angeles, in una partita che sarà condizionata non solo dalle ambizioni sportive delle due nazionali ma anche dal complesso contesto geopolitico che la circonda.

L'incontro si svolge infatti sullo sfondo del conflitto tra Stati Uniti e Iran, in una regione che ospita la più grande comunità di espatriati iraniani al di fuori del loro paese, rendendo l'atmosfera particolarmente tesa. Le due nazioni non si sono mai scontrate in un Mondiale precedente, il che aggiunge un ulteriore elemento di novità a questa sfida. La presenza stessa dell'Iran al torneo era apparsa incerta in fase di preparazione a causa delle ostilità in corso.

Oltre a ciò, la squadra ha preso la decisione di spostare il proprio ritiro da Tucson, Arizona, a Tijuana, Messico, costringendosi a compiere viaggi internazionali per ciascuna delle tre partite della fase a gironi negli Stati Uniti, una scelta logistica che influisce sulla preparazione. Nonostante le notizie di progressi nei negoziati per una cessazione delle ostilità, le tensioni permangono alte, tanto che i vertici del calcio iraniano hanno espresso pubblicamente critiche alla FIFA dopo che a quindici membri della federazione calcistica iraniana è stato negato il visto per partecipare al torneo.

L'umore della città di Los Angeles è stato evidente durante la cerimonia di apertura di venerdì al Los Angeles Stadium, dove la presentazione della bandiera iraniana è stata accolta da fischi, preludio di un'accoglienza che la squadra dovrà affrontare lunedì sul campo. Per entrambe le nazionali, questa partita rappresenta l'opportunità di cambiare una narrativa mondiale ormai consolidata.

L'Iran partecipa al quarto Mondiale consecutivo, il settimo nella sua storia, ma non è mai riuscita a superare la fase a gironi, un traguardo che rimane il grande obiettivo deluso. La guida tecnica è affidata ad Amir Ghalenoei, allenatore iraniano che è il primo nato in Iran a condurre la squadra ai Mondiali da Jalal Talebi nel 1998. Ghalenoei ha conquistato la qualificazione grazie al pareggio per 2-2 contro l'Uzbekistan a Teheran il 25 marzo 2025.

La Nuova Zelanda torna nella fase finale dopo dodici anni, essendo la sua terza partecipazione assoluta, e punta a conquistare la prima vittoria di sempre nella competizione. Il commissario tecnico Darren Bazeley spera di replicare il ricordo del 2010, quando gli All Whites lasciarono il Sudafrica imbattuti (con tre pareggi contro Slovacchia, Italia e Paraguay), pur essendo stati eliminati nella fase a gironi.

Si tratta del primo confronto diretto tra le due nazionali e del primo incontro in cui una affronta una squadra proveniente dalla confederazione dell'altra. Dal punto di vista tecnico, l'Iran arriva con un palmarès recente più solido nelle competizioni mondiali.

Ha infatti conquistato almeno una vittoria nella fase a gironi negli ultimi due Mondiali: nel 2018 ha battuto il Marocco per 1-0, ottenendo il miglior risultato di sempre con quattro punti in un gruppo che includeva anche Spagna e Portogallo; nel 2022 in Qatar ha superato il Galles per 2-0 segnando due gol nei minuti di recupero. La Nuova Zelanda, invece, ripone le maggiori speranze nel proprio capitano Chris Wood, capocannoniere di tutti i tempi della nazionale, la cui importanza è stata evidenziata durante le qualificazioni con triplette consecutive contro Samoa e Figi.

L'equilibrio tra la determinazione iraniana a superare il tabù degli ottavi e la voglia neozelandese di scrivere la storia, insieme a un contesto extrasportivo sensibilmente teso, rende questo incontro una delle partite da seguire con maggiore attenzione nella prima giornata del Gruppo G





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