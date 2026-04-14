Mondiali 2026: L'Iran in bilico, tra tensioni geopolitiche e richieste di sicurezza

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran mettono a rischio la partecipazione della nazionale iraniana ai Mondiali 2026. Dopo il rifiuto della FIFA di spostare le partite in Messico, l'Iran chiede maggiori garanzie di sicurezza. In caso di forfait, si ipotizza un super playoff con l'Italia tra le possibili candidate.

Il conto alla rovescia per i Mondiali del 2026, che si terranno tra Canada, Messico e Stati Uniti , è ufficialmente iniziato, ma l'attenzione non è rivolta unicamente al calcio giocato. Il contesto geopolitico internazionale, segnato da crescenti tensioni, in particolare tra Stati Uniti e Iran, sta gettando ombre sulla partecipazione della nazionale iraniana al torneo. L'Iran, già qualificato alla Coppa del Mondo e inserito nel Gruppo G insieme a Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto, si trova a fronteggiare una situazione delicata che potrebbe portare a un clamoroso forfait. Le tre partite della nazionale iraniana sono programmate negli Stati Uniti , una circostanza che ha generato preoccupazioni per la sicurezza della delegazione iraniana, considerando le relazioni tese tra i due paesi.

La Federazione calcistica iraniana, dopo il rifiuto della FIFA di spostare le partite in Messico, aveva inizialmente avanzato la richiesta di disputare tutte le gare in territorio messicano, un paese ospitante il torneo, per motivi di sicurezza. La FIFA, tuttavia, ha respinto questa richiesta, confermando il calendario ufficiale e negando qualsiasi modifica alle sedi delle partite. Di fronte a questo scenario, l'Iran ha presentato nuove richieste alla FIFA, focalizzate sull'implementazione di rigorose misure di sicurezza durante il soggiorno della delegazione iraniana negli Stati Uniti. Queste misure includono la protezione della delegazione sia all'interno che all'esterno degli stadi, durante l'intera durata della competizione. L'agenzia Wana (West Asia News Agency) ha riportato che l'Iran potrebbe valutare seriamente l'ipotesi di non partecipare al torneo se le richieste di sicurezza non venissero accolte.

In attesa di una decisione definitiva, l'incertezza sulla partecipazione dell'Iran sta alimentando speculazioni e scenari alternativi. Un'ipotesi suggestiva, seppur al momento remota, riguarda l'introduzione di un super playoff. Questo torneo, che coinvolgerebbe quattro nazionali escluse dalla fase finale dei Mondiali, permetterebbe di assegnare un posto vacante, qualora l'Iran decidesse di ritirarsi. Tra le squadre potenzialmente coinvolte in questo ipotetico playoff, circola anche il nome dell'Italia, accendendo la fantasia degli appassionati. Tuttavia, la FIFA non ha ancora espresso un parere ufficiale in merito e si attendono sviluppi sulla trattativa tra l'Iran e l'organizzazione del torneo per garantire la presenza della nazionale iraniana. La situazione rimane fluida e il futuro della partecipazione dell'Iran ai Mondiali 2026 è legato all'esito delle negoziazioni sulla sicurezza e alle eventuali decisioni della FIFA





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