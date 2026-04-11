Mondiali 2026: l'Italia ripescata? Il forfait dell'Iran apre uno spiraglio per gli azzurri

Dopo l'eliminazione dai Playoff, l'Italia potrebbe ancora sperare di partecipare ai Mondiali 2026 grazie al possibile forfait dell'Iran. La FIFA dovrà decidere come colmare il vuoto, con l'ipotesi di un ripescaggio basato sul ranking o di un super playoff continentale. I tempi sono stretti, la decisione potrebbe arrivare entro il 13 maggio.

L' Italia , dopo la cocente delusione dell'eliminazione dai Mondiali 2026 , potrebbe ancora sperare di partecipare alla competizione. La nazionale azzurra, sconfitta dalla Bosnia nella finale dei Playoff , ha subito la terza esclusione consecutiva dalla fase finale del torneo, un risultato amaro che ha acceso un dibattito acceso tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Tuttavia, uno scenario inatteso potrebbe riaprire le porte della kermesse mondiale all' Italia : il possibile forfait dell' Iran .

Se la nazionale iraniana decidesse di rinunciare alla partecipazione al Mondiale, la FIFA si troverebbe di fronte alla necessità di trovare un sostituto, e l'Italia potrebbe essere tra le candidate principali. L'articolo 6.7 del regolamento FIFA stabilisce che la Federazione può scegliere il sostituto 'a propria esclusiva discrezione', aprendo uno spiraglio per le speranze azzurre. L'Italia, attualmente al 12esimo posto nel ranking FIFA, potrebbe sfruttare la sua posizione privilegiata per ambire al ripescaggio, ma la decisione non è automatica e dipenderà da una serie di valutazioni. La FIFA, in caso di rinuncia dell'Iran, dovrà decidere come colmare il vuoto lasciato nel girone G. La scelta del sostituto non sarà semplice, e le variabili in gioco sono molteplici. Un'opzione plausibile, come riportato da diversi media, è quella di favorire una nazione asiatica, vista la composizione del girone. In questo caso, gli Emirati Arabi Uniti, eliminati dall'Iraq negli spareggi Playoff, potrebbero essere presi in considerazione. La decisione finale spetterà a un'apposita commissione, composta da membri del Consiglio FIFA, l'organo decisionale della federazione. Il Consiglio FIFA è composto da 37 membri, tra cui il presidente Gianni Infantino, otto vicepresidenti e altri membri eletti tra le Federazioni, tra cui Aleksander Ceferin per la UEFA. Un'ulteriore ipotesi, considerata dalla testata statunitense The Athletic, è quella di un clamoroso super playoff continentale. Questa soluzione prevederebbe l'organizzazione di un mini torneo che coinvolgerebbe alcune delle nazionali sconfitte nei playoff, tra cui l'Italia, la Norvegia, la Polonia e gli Emirati Arabi Uniti. Questo torneo potrebbe svolgersi negli Stati Uniti, in prossimità dell'inizio della rassegna iridata, offrendo una seconda opportunità di qualificazione. I tempi per una decisione definitiva sono ristretti. Secondo il regolamento FIFA, una nazionale che si ritira dal Mondiale meno di 30 giorni prima della sua prima partita è soggetta a una multa di almeno 500.000 franchi svizzeri. La data limite per la decisione dell'Iran e l'eventuale scelta della FIFA è fissata al 13 maggio, ma è probabile che le decisioni vengano prese in anticipo per motivi organizzativi. L'attesa è alta, e l'Italia, nonostante la delusione, continua a sperare in un colpo di scena che possa portare alla sua partecipazione ai Mondiali 2026





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