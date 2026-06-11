Mondiali 2026: la cerimonia d'apertura e i calciatori più belli

La cerimonia d'apertura dei Mondiali 2026 si terrà questa sera in Città del Messico e sarà visibile in tv in chiaro anche su Dazn. Inoltre, ci sono nuovi calciatori 'sex symbol' pronti a far impazzire le tifose. Infine, Koeman è lontano dalla moglie malata e ci sono nuove regole per i Mondiali 2026 per ridurre le perdite di tempo.

C'è un momento, prima che inizi tutto, in cui lo sport smette di essere competizione e diventa emozione collettiva. Succederà questa sera, con la prima-simbolo a tutte le 104 partite della competizione.

La cerimonia inaugurale da Città del Messico sarà visibile in tv in chiaro anche su Dazn, che oggi prenderà il via eccezionalmente con un collegamento esclusivo già alle 18:30, con gli inviati speciali Diletta Leotta e Alessio De Giuseppe da Città del Messico e Marco Russo in studio insieme a Ciro Ferrara, Andrea Marinozzi e Michele Dalai che racconteranno in diretta lo spettacolo della cerimonia di apertura. Mondiali 2026, chi sono i calciatori più belli?

Da CR7 a Rodrigo De Paul, tutti i 'sex symbol' pronti a far impazzire le tifose. Koeman lontano dalla moglie malata: 'Il cancro al seno è tornato, io negli Usa per i Mondiali e lei a casa per il trattamento. È dura'. Nuove regole per i Mondiali 2026, l'obiettivo è ridurre le perdite di tempo: ecco cosa cambia e le sanzioni previste





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