Mondiali 2026: la parata di star da Messi a Mbappé, Yamal, Haaland e Vinícius

Il campion mondiale di calcio 2026, il primo con 48 squadre, si prepara a essere uno dei più avvincenti della storia. Tra leggende in cerca dell'ultima gloria, young prodigi e possibili outsider, la competizione promette di ridisegnare i destini del calcio mondiale. Ecco i principali protagonisti annunciati, dai veterani come Messi e Ronaldo alle nuove stelle come Yamal, Bellingham e Haaland, fino ai talenti emergenti da tenere d'occhio.

Il campionato mondiale di calcio del 2026 si presenta come uno dei più affascinanti della storia moderna. Sarà il primo con 48 nazionali e potrebbe rappresentare il passaggio definitivo tra una generazione e l'altra.

Mai come questa volta il torneo sarà ricco di campioni affermati, giovani prodigi e possibili sorprese capaci di cambiare il destino delle loro nazionali. Tra i protagonisti annunciati spiccano figure consolidate e nuovi talenti. Lionel Messi, a 39 anni, potrebbe disputare il suo ultimo Mondiale. Anche se non più dominante come nel 2022, resta il leader emotivo dei campioni del mondo in carica, l'Argentina.

Parallelamente, Kylian Mbappé, a 27 anni, è nel pieno della maturità calcistica. Dopo il Mondiale straordinario del 2022, arriva al 2026 come il volto principale della Francia e tra i candidati al Pallone d'Oro. È considerato uno dei principali favoriti sia per la Scarpa d'Oro sia per il Pallone d'Oro del torneo.

La Spagna può contare su due astri nascenti: Lamine Yamal, la stella iberica già considerata uno dei favoriti per il Pallone d'Oro mondiale e il giocatore più atteso della nuova generazione; e Rodri, oggi probabilmente il centrocampista più influente del mondo. Se la Spagna arriverà fino in fondo, Rodri sarà uno dei candidati al Pallone d'Oro del torneo.

L'Inghilterra punta a vincere il primo Mondiale dal 1966 e molto passerà dai piedi di Jude Bellingham, centrocampista totale, leader tecnico ed emotivo. Cristiano Ronaldo, al sesto Mondiale della carriera, detiene un record assoluto che da solo basta a renderlo uno dei grandi protagonisti della manifestazione. È ancora uno dei bomber più prolifici del pianeta e viene indicato tra i favoriti per il Pallone d'Oro 2026.

Il Portogallo ha anche altri talenti come João Félix, regista raffinato e sempre più decisivo, alcuni ranking per il Pallone d'Oro lo collocano tra i candidati più credibili. La Norvegia torna protagonista grazie al centravanti del City, Erling Haaland. Se la sua nazionale riuscirà ad avanzare oltre il previsto, Haaland potrebbe essere il protagonista assoluto del torneo.

Il Brasile può contare su Vinícius Júnior, sinonimo di velocità, dribbling e fantasia, simbolo del nuovo Brasile e uno degli uomini chiamati a riportare la Seleção sul tetto del mondo. Ancora dal Brasile arriva Endrick, uno dei giovani brasiliani più intriganti del panorama mondiale. L'Argentina, oltre a Messi, ha Julián Álvarez, l'erede naturale della leadership offensiva argentina, indicato tra i giocatori in forte ascesa verso l'élite mondiale.

La Francia, oltre a Mbappé, vede salire Claudio Echeverri del Bayern, nome che circola con maggiore insistenza tra gli addetti ai lavori e considerato il possibile "uomo copertina" del Mondiale. Tra le possibili sorprese, spiccano Nazioni come il Messico, paese ospitante insieme a Stati Uniti e Canada, che potrebbe contare su Gilberto Mora, e l'Uruguay con Federico Valverde, motore inesauribile e leader tecnico della squadra. Infine, occhio a Yan, uno dei nomi meno conosciuti ma più apprezzati dagli osservatori sudamericani.

Questo Mondiale 2026 si annuncia quindi ricco di storie e talenti da seguire





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