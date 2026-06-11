Mondiali 2026: la storia del Azteca e la sfida tra Messico e Sudafrica

Il calcio d'inizio dei Mondiali 2026 è finalmente arrivato dopo le mille polemiche. La prima partita vedrà sfidarsi il Messico e il Sudafrica, la seconda squadra a cui è stato assegnato il girone A. La sfida si giocherà nel quartiere Coyoacán a Città del Messico, dove sorge lo storico stadio Azteca, un omaggio alla civiltà degli Aztechi. Lo stadio è stato costruito grazie all'ambizione di due magnate messicani e ospiterà la terza partita inaugurale nella sua storia. La sua storia è intrecciata con quella del calcio mondiale, come testimoniano i record di presenze e di finali ospitate. La sua inaugurazione, avvenuta nel 1966, fu segnata da un gol di Arlindo Dos Santos, brasiliano, che presagiva il legame tra la nazionale verdeoro e lo stadio. Nel 1970, lo stadio fu teatro di una delle partite più spettacolari della storia del calcio, con la sfida tra Italia e Germania Ovest, che si concluse con un gol di Roberto Boninsegna per l'Italia e un gol di Karl-Heinz Schnellinger per la Germania Ovest, che si giocò in supplementari. La storia del Azteca è intrecciata con quella del calcio mondiale, come testimoniano i record di presenze e di finali ospitate. La sua inaugurazione, avvenuta nel 1966, fu segnata da un gol di Arlindo Dos Santos, brasiliano, che presagiva il legame tra la nazionale verdeoro e lo stadio. Nel 1970, lo stadio fu teatro di una delle partite più spettacolari della storia del calcio, con la sfida tra Italia e Germania Ovest, che si concluse con un gol di Roberto Boninsegna per l'Italia e un gol di Karl-Heinz Schnellinger per la Germania Ovest, che si giocò in supplementari.

Il calcio d'inizio dei Mondiali 2026 è finalmente arrivato dopo le mille polemiche. La prima partita vedrà sfidarsi il Messico e il Sudafrica, la seconda squadra a cui è stato assegnato il girone A. La sfida si giocherà nel quartiere Coyoacán a Città del Messico, dove sorge lo storico stadio Azteca, un omaggio alla civiltà degli Aztechi.

Lo stadio è stato costruito grazie all'ambizione di due magnate messicani e ospiterà la terza partita inaugurale nella sua storia. La sua storia è intrecciata con quella del calcio mondiale, come testimoniano i record di presenze e di finali ospitate. La sua inaugurazione, avvenuta nel 1966, fu segnata da un gol di Arlindo Dos Santos, brasiliano, che presagiva il legame tra la nazionale verdeoro e lo stadio.

Nel 1970, lo stadio fu teatro di una delle partite più spettacolari della storia del calcio, con la sfida tra Italia e Germania Ovest, che si concluse con un gol di Roberto Boninsegna per l'Italia e un gol di Karl-Heinz Schnellinger per la Germania Ovest, che si giocò in supplementari. La storia del Azteca è intrecciata con quella del calcio mondiale, come testimoniano i record di presenze e di finali ospitate.

La sua inaugurazione, avvenuta nel 1966, fu segnata da un gol di Arlindo Dos Santos, brasiliano, che presagiva il legame tra la nazionale verdeoro e lo stadio. Nel 1970, lo stadio fu teatro di una delle partite più spettacolari della storia del calcio, con la sfida tra Italia e Germania Ovest, che si concluse con un gol di Roberto Boninsegna per l'Italia e un gol di Karl-Heinz Schnellinger per la Germania Ovest, che si giocò in supplementari.

La storia del Azteca è intrecciata con quella del calcio mondiale, come testimoniano i record di presenze e di finali ospitate. La sua inaugurazione, avvenuta nel 1966, fu segnata da un gol di Arlindo Dos Santos, brasiliano, che presagiva il legame tra la nazionale verdeoro e lo stadio.

Nel 1970, lo stadio fu teatro di una delle partite più spettacolari della storia del calcio, con la sfida tra Italia e Germania Ovest, che si concluse con un gol di Roberto Boninsegna per l'Italia e un gol di Karl-Heinz Schnellinger per la Germania Ovest, che si giocò in supplementari





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