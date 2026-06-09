Mondiali 2026: Le 48 nazionali si preparano per una storica edizione

Le qualificazioni per i Mondiali 2026 si sono concluse, con 48 squadre pronte per la fase finale in Nord America. L'Argentina cerca la difesa del titolo, ma Francia, Spagna e Inghilterra sono pronte a sfidarla. Scopriamo le storie delle squadre qualificate, dalle favorite alle sorprese come Curaçao e Panama.

Le qualificazioni per i Mondiali 2026 si sono concluse con la definizione degli ultimi sei partecipanti: Svezia, Turchia, Repubblica Ceca e Bosnia-Erzegovina hanno conquistato i quattro posti europei, mentre Iraq e Repubblica Democratica del Congo hanno vinto gli spareggi interconfederali.

Ora le 48 nazionali sono pronte per la fase finale che si terrà in Nord America, con Canada, Messico e Stati Uniti come co-organizzatori. L'Argentina di Lionel Messi vuole difendere il titolo conquistato in Qatar quattro anni fa, ma dovrà affrontare rivali di alto livello come la Francia, che punta alla terza finale consecutiva, la Spagna, forte della vittoria a Euro 2024, e il Portogallo di Cristiano Ronaldo, alla caccia dell'unico trofeo mancante.

La Germania, guidata da Julian Nagelsmann, si presenta con rinnovata fiducia, mentre l'Inghilterra, affidata a Thomas Tuchel, spera di interrompere 60 anni di attesa. Non vanno sottovalutate le sorprese come Giappone, Senegal e Marocco, pronte a stupire il mondo. Tra le squadre più affascinanti spicca Curaçao, la nazione più piccola per superficie e popolazione mai arrivata ai Mondiali. Negli ultimi dieci anni è salita dal 150° all'82° posto del ranking FIFA, ma la sua qualificazione resta sorprendente.

Nella partita decisiva contro la Giamaica, i caraibici hanno beneficiato di tre pali colpiti dagli avversari e di un rigore annullato al VAR nel recupero. La panchina è stata teatro di colpi di scena: l'olandese Dick Advocaat si è dimesso a febbraio per motivi familiari, ma è tornato a maggio dopo le dimissioni del successore Fred Rutten, spinte dai giocatori. A 78 anni, Advocaat sarà l'allenatore più anziano della storia del torneo.

Nonostante la recente sconfitta per 4-1 contro la Scozia, l'Onda Blu ha già fatto la storia e affronterà Germania, Ecuador e Costa d'Avorio. Panama torna alla fase finale dopo la straordinaria partecipazione del 2018. La Marea Rossa ha travolto 3-0 El Salvador nell'ultima giornata delle qualificazioni CONCACAF, mentre la sconfitta del Suriname ha regalato il primo posto nel girone.

Pur non avendo una rosa fortissima, i Canaleros hanno dimostrato di non essere da sottovalutare, pareggiando con la Bosnia-Erzegovina dopo il 6-2 subito dal Brasile. Il girone con Inghilterra, Croazia e Ghana rischia di essere proibitivo, ma l'entusiasmo dei tifosi è alle stelle. La Nuova Zelanda, grazie al posto fisso assegnato all'Oceania, torna ai Mondiali dopo 16 anni. Nonostante la vittoria per 4-1 sul Cile a marzo, l'unico giocatore di livello internazionale è l'attaccante del Nottingham Forest Chris Wood.

La partita contro l'Iran sarà cruciale per sperare di superare il girone con Egitto e Belgio, ma le sconfitte per 4-0 contro Haiti e Inghilterra indicano che l'impresa sarà ardua. La Giordania si è qualificata grazie alla tripletta di Ali Olwan contro l'Oman, che ha portato gli Al Nashama al secondo posto nel Gruppo B dell'AFC.

Nonostante le recenti sconfitte con Svizzera e Colombia, la squadra di Jamal Sellami è in crescita, come dimostrato dal secondo posto nella Coppa d'Asia 2023. La rosa milita quasi interamente in patria, eccezion fatta per Musa Al-Taamari, passato dal Montpellier al Rennes. Il girone con Argentina, Austria e Algeria sarà durissimo, ma una vittoria contro una delle due europee potrebbe aprire la strada agli ottavi. Il Qatar, dopo la deludente Coppa del Mondo casalinga del 2022, cerca riscatto.

La qualificazione è stata controversa, con entrambe le gare del quarto turno giocate in casa. I due volte campioni asiatici dovranno dimostrare di meritare un posto tra le migliori. Con 48 squadre in lotta, il Mondiale 2026 si preannuncia come il più spettacolare di sempre. Le stelle del calcio mondiale si daranno battaglia in tre paesi, con stadi moderni e un pubblico appassionato.

L'Argentina favorita, ma la Francia, la Spagna e l'Inghilterra sono pronte a insidiare il trono. Le sorprese potrebbero arrivare da squadre come il Giappone, che ha impressionato nelle qualificazioni, o dal Marocco, già capace di raggiungere le semifinali nel 2022. La preparazione delle nazionali è entrata nel vivo, con amichevoli e ritiri mirati. I tifosi di tutto il mondo attendono con ansia il fischio d'inizio, previsto per l'estate del 2026.

Sarà un'edizione da non perdere, ricca di emozioni e colpi di scena





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