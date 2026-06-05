Mondiali 2026: le favorite per la Coppa tra Argentina, Brasile e Germania

Un'analisi delle squadre candidate alla vittoria nella prima edizione del Mondiale ospitata da tre Paesi, con focus su Argentina, Brasile e Germania.

Il Mondiale 2026 si preannuncia come uno dei più emozionanti della storia, non solo per la formula innovativa che vede tre Paesi ospitanti - Stati Uniti, Canada e Messico - ma anche per il livello altissimo delle squadre in gara.

L'Argentina di Lionel Messi, campione in carica dopo il trionfo in Qatar, si presenta con un gruppo praticamente identico a quello che ha sollevato la Coppa, compreso il ct Lionel Scaloni che guida la Selección verso quella che potrebbe essere una storica doppietta, impresa riuscita solo al Brasile di Pelé (1958 e 1962) e all'Italia di Vittorio Pozzo (1934 e 1938). Nel girone, l'Argentina affronterà Austria, Algeria e Giordania, un mix di avversari che metterà alla prova la solidità della squadra.

La stella albiceleste compirà 39 anni il 24 giugno, ma la sua leadership resta un fattore determinante per le ambizioni sudamericane. Dall'altra parte, il Brasile si affida all'ultimo ballo di Neymar, che con la maglia numero 10 cercherà di regalare giocate magiche per riportare il Brasile sul tetto del mondo. Il girone dei verdeoro comprende Marocco, Haiti e Scozia, un percorso non proibitivo ma ricco di insidie.

La Germania, reduci da due eliminazioni premature nei Mondiali precedenti e dall'Europeo in casa concluso ai quarti, cerca il riscatto. La mancanza di uno stratega come Kroos pesa sul centrocampo, ma la rosa tedesca punta su giovani talenti e sull'esperienza di giocatori come Kimmich e Müller. Il girone tedesco vede Curaçao, Costa d'Avorio e Ecuador, avversari che potrebbero mettere in difficoltà i tedeschi se non dovessero trovare la giusta continuità





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