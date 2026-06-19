Mondiali 2026: Messico batte Corea del Sud 1-0 e vola a 6 punti nel girone A

Il Messico supera la Corea del Sud 1-0 grazie a un gol di Romo al 50', salendo a 6 punti nel girone A. La Corea resta a 3 punti, mentre Repubblica Ceca e Sudafrica sono a 1. Nell'ultima giornata, Messico-Ceca e Corea-Sudafrica.

Il Messico ha battuto la Corea del Sud 1-0 nella seconda giornata del girone A dei Mondiali 2026 , consolidando il primato con 6 punti e mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale.

La partita, giocata in uno stadio gremito di tifosi messicani, ha visto un primo tempo equilibrato ma privo di emozioni, con la Corea che ha tenuto il possesso palla senza però creare pericoli concreti alla porta di Rangel. L'unico tiro nello specchio della prima frazione è stato un debole destro di Quinones in contropiede.

Nella ripresa, al 50', è arrivato il gol decisivo: un clamoroso errore in uscita del portiere sudcoreano Kim Seung-Gyu, che si è scontrato con il difensore Lee Gi-Hyuk, ha lasciato il pallone vagante nell'area piccola, permettendo a Romo di segnare a porta vuota. La rete ha scosso la partita, con il Messico che ha sfiorato il raddoppio al 74' con Jimenez, fermato da una grande parata di Kim Seung-Gyu.

I cambi hanno dato nuova linfa alla squadra di Aguirre, che ha continuato a premere alla ricerca del 2-0, ma il portiere coreano ha negato la gioia anche a Pineda con un intervento provvidenziale da 25 metri. Nel finale, al 87', la Corea è andata a un passo dal pareggio: su un cross da sinistra, Cho Gue-Sung ha svettato in area di rigore, ma Rangel ha compiuto un miracolo, respingendo il colpo di testa e bloccando sulla linea di porta la successiva ribattuta di Oh Hyeon-Gyu.

Il triplice fischio ha scatenato la festa tra i tifosi messicani, mentre per la Corea del Sud la sconfitta complica il cammino, lasciandola a 3 punti al terzo posto, in una classifica che vede Repubblica Ceca e Sudafrica appaiate a 1 punto. Nell'ultima giornata, il Messico affronterà la Repubblica Ceca il 25 giugno alle 3 (ora locale), mentre la Corea se la vedrà con il Sudafrica nella stessa data e ora.

Gli uomini di Aguirre hanno dimostrato solidità difensiva e cinismo in attacco, qualità che potrebbero rivelarsi decisive per puntare in alto in questo Mondiale. La Corea, dal canto suo, dovrà rialzarsi e cercare i tre punti nell'ultima partita per sperare di passare il turno. La sfida contro il Sudafrica si preannuncia già come una finale anticipata per entrambe le squadre, con la Corea che dovrà fare a meno di eventuali squalificati o infortunati.

Il ct sudcoreano ha elogiato l'impegno dei suoi ragazzi, ma ha sottolineato la necessità di migliorare la fase realizzativa. Dal canto suo, il tecnico messicano Aguirre ha evidenziato la forza del gruppo e la capacità di soffrire quando serve. Con questa vittoria, il Messico si candida come una delle sorprese del torneo, forte di un gioco pragmatico e di una difesa guidata dall'esperto Rangel. La strada verso gli ottavi è spianata, ma nulla è ancora deciso.

I tifosi messicani sognano già un percorso lungo, mentre per la Corea inizia la corsa contro il tempo per evitare l'eliminazione precoce





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