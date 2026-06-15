Mondiali 2026: Messico-Corea del Sud, match decisivo per il Gruppo A

La sfida tra Messico e Corea del Sud a Jalisco il 18 giugno 2026 decide la leadership del Gruppo A. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno dopo le prime vittorie e si preparano a una battaglia tattica tra l'offensiva messicana e la solidità coreana. Analisi delle formazioni, dei punti di forza e delle criticità da risolvere per agguantare gli ottavi di finale.

La partita tra Messico e Corea del Sud, in programma il 18 giugno 2026 alle 21:00 EST (19 giugno 01:00 GMT) a Jalisco , rappresenta un crocevia cruciale per il Gruppo A della Coppa del Mondo FIFA 2026.

Entrambe le squadre sono a punteggio pieno dopo la prima giornata, avendo ottenuto vittorie convincenti: il Messico, co-padrone di casa, ha superato 2-0 il Sudafrica grazie al supporto del pubblico e alle reti di Julián Quiñones e Raúl Jiménez, nonostante l'espulsione di César Montes al novantunesimo minuto; la Corea del Sud ha invece rimontato 2-1 contro la Repubblica Ceca, con i gol di Hwang In-beom e Oh Hyeon-gyu dopo essere passata in svantaggio. La sfida si preannuncia equilibrata e carica di significato, con entrambe le nazionali consapevoli che una vittoria potrebbeirmedire la leadership del girone e lanciare un segnale forte per la fase a eliminazione diretta.

Il Messico punta sulla forza del fattore campo e su un assetto dinamico e offensivo, basato sul possesso palla e sulla velocità sulle fasce, con Álvarez, Jiménez e Quiñone protagonisti. La Corea del Sud, guidata da Hong Myung-bo, fa affidamento su una difesa solida guidata da Kim Min-jae e sulla classe dei suoi interpreti offensivi, Son Heung-min e Lee Kang-in, oltre alla concretezza di Hwang In-beom a centrocampo.

Tuttavia, entrambe le formazioni devono risolvere alcune criticità emerse all'esordio: il Messico dovrà fare a meno dello squalificato César Montes, costringendo l'allenatore Javier Aguirre a ridisegnare la coppia centrale di difesa, probabilmente arretrando Edson Álvarez o inserendo un nuovo partner per Johan Vásquez, e a gestire con più attenzione la disciplina posizionale per evitare contropiedi coreani. La Corea del Sud, pur avendo mostrato grande carattere, ha sofferto su piazzati e cross, come dimostrato il gol subito da Krejčí su rimessa lunga, e dovrà pertanto rendere più stretta la marcatura sulle fasce e più autoritaria la regia di Kim Min-jae nell'area di rigore.

A centrocampo, Hwang In-beom e Paik Seung-ho dovranno prendere subito il controllo del gioco per arginare il pressing messicano e l'energia del pubblico. In attacco, Aguirre può contare su un tridente efficace, con Alvarado e Huerta pronti a dare un contributo in fascia, mentre la Corea valuta se schierare dal primo minuto Oh Hyeon-gyu, decisivo all'esordio, per sfruttare la sua capacità di inserimento.

Il risultato finale potrebbe dipendere dalla capacità del Messico di convertire il possesso in occasioni gol da servizio di Jiménez, e dalla prontezza della Corea a sfruttare le transizioni rapide grazie a Son e Lee. La sfida, dunque, non è solo una questione di classifica, ma anche di scontro tra filosofie calcistiche: il calcio propositivo e passionale del Messico contro la solidità e l'ordine tattico della Corea del Sud, con il fattore campo a fare da ago della bilancia.

La tensione è alta e le scelte degli allenatori potrebbero rivelarsi determinanti per l'esito di un match che si preannuncia intenso e ricco di emozioni fino all'ultimo minuto





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